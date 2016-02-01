Alcatel Pixi 4 Plus Power Özellikleri

Alcatel şirketinin, giriş seviyesinde varlık sürdürmesi için ürettiği akıllı telefonu olan Pixi 4 Plus Power, standart özelliklerle karşımıza çıkıyor. 5.5 inç büyük bir ekrana sahip olan cihazın ekranı, IPS LCD teknolojisine sahip olmakla birlikte, 720x1280p çözünürlüğe sahip. Daha çok uzun süre telefon kullanmak isteyenler için uygun olan cihaz, batarya süresiyle ön plana çıkıyor. 5000 mAh gücünde mükemmel bir bataryaya sahip olan cihazla, şarj aleti taşıma derdinin önüne geçebilirsiniz. 1 GB RAM ve 8 GB dahili hafıza seçeneğine sahip olan cihaz, aynı zamanda; 8 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip. Çift SIM kart yuvasıyla birlikte, aynı anda 2 hattınızı da kullanabileceğiniz cihazın fiyatı da oldukça uygun görünüyor.