|Alcatel Pixi 4 Plus Power Özellikleri
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Alcatel şirketinin, giriş seviyesinde varlık sürdürmesi için ürettiği akıllı telefonu olan Pixi 4 Plus Power, standart özelliklerle karşımıza çıkıyor. 5.5 inç büyük bir ekrana sahip olan cihazın ekranı, IPS LCD teknolojisine sahip olmakla birlikte, 720x1280p çözünürlüğe sahip.
Daha çok uzun süre telefon kullanmak isteyenler için uygun olan cihaz, batarya süresiyle ön plana çıkıyor. 5000 mAh gücünde mükemmel bir bataryaya sahip olan cihazla, şarj aleti taşıma derdinin önüne geçebilirsiniz. 1 GB RAM ve 8 GB dahili hafıza seçeneğine sahip olan cihaz, aynı zamanda; 8 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip.
Çift SIM kart yuvasıyla birlikte, aynı anda 2 hattınızı da kullanabileceğiniz cihazın fiyatı da oldukça uygun görünüyor.
| Tasarım
|Boyutları
|152 x 78.3 x 9.9 mm
|Ağırlığı
|202 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.1%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|267 PPI
|Multitouch
|Var, 5 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz, Mavi, Turuncu, Yeşil
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|İşlemci
|Grafik İşlemcisi
|Dahili Hafıza
|8 GB
|RAM
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|5.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|69
|Çıkış Tarihi
|23 Ekim 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 21.1/5.76 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Alcatel Pixi 4 Plus Power Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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