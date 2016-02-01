Alcatel Pixi 4 Plus Power

Alcatel Pixi 4 Plus Power
53
5000 mAh
8 MP
5.5"
Alcatel Pixi 4 Plus Power
Alcatel Pixi 4 Plus Power
Alcatel Pixi 4 Plus Power
Alcatel Pixi 4 Plus Power
Alcatel Pixi 4 Plus Power Özellikleri

Alcatel şirketinin, giriş seviyesinde varlık sürdürmesi için ürettiği akıllı telefonu olan Pixi 4 Plus Power, standart özelliklerle karşımıza çıkıyor. 5.5 inç büyük bir ekrana sahip olan cihazın ekranı, IPS LCD teknolojisine sahip olmakla birlikte, 720x1280p çözünürlüğe sahip.

Daha çok uzun süre telefon kullanmak isteyenler için uygun olan cihaz, batarya süresiyle ön plana çıkıyor. 5000 mAh gücünde mükemmel bir bataryaya sahip olan cihazla, şarj aleti taşıma derdinin önüne geçebilirsiniz. 1 GB RAM ve 8 GB dahili hafıza seçeneğine sahip olan cihaz, aynı zamanda; 8 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip.

Çift SIM kart yuvasıyla birlikte, aynı anda 2 hattınızı da kullanabileceğiniz cihazın fiyatı da oldukça uygun görünüyor.
Tasarım
Alcatel Pixi 4 Plus Power
2 (1 oy)

Boyutları 152 x 78.3 x 9.9 mm
Ağırlığı 202 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.1%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI
Multitouch Var, 5 Parmak
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Mavi, Turuncu, Yeşil
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart
İşlemci
Grafik İşlemcisi
Dahili Hafıza 8 GB
RAM 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Yok
Batarya 5.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 69
Çıkış Tarihi 23 Ekim 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 21.1/5.76 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Alcatel Pixi 4 Plus Power Diğer Teknik Özellikleri Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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