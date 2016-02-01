Alcatel Pulsemix

Alcatel Pulsemix
77
2800 mAh
8 MP
5.2"
Alcatel Pulsemix
Alcatel Pulsemix
Alcatel Pulsemix
Alcatel Pulsemix
Alcatel Pulsemix
Alcatel Pulsemix
Tasarım
Alcatel Pulsemix
3 (1 oy)

Boyutları 146.1 x 71.9 x 7.9 mm
Ağırlığı 145.7 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.0%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI
Multitouch Var, 5 Parmak
Renk Seçenekleri Siyah
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 2 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6738
İşlemci 1.5 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 2.800 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bekleme Süresi 560 Saat
Konuşma Süresi 8 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Alcatel Pulsemix Fiyatı 80 $
Editör Puanı 65
Çıkış Tarihi 22 Ağustos 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Asahi Dragontrail Cam
Diğer Özellikleri
Alcatel Pulsemix Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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