Alcatel Shine Lite

Alcatel Shine Lite
329
2460 mAh
12 MP
5.0"
Alcatel Shine Lite
Alcatel Shine Lite
Alcatel Shine Lite
Alcatel Shine Lite
Alcatel Shine Lite
Alcatel Shine Lite
Alcatel Shine Lite
Alcatel Shine Lite Özellikleri

Alcatel Shine Lite akıllı telefon Eylül 2016’da piyasaya sürüldü. Telefon, 720 piksele 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Kameralar açısından Alcatel Shine Lite arkadaki 13 megapiksel birincil kamera ve selfiler için 5 megapiksel ön kamera bulunduruyor.

Alcatel Shine Lite Android 6.0’ı çalıştırıyor.

Alcatel Shine Lite, tek SIM kullanan (GSM) akıllı telefon olup bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler Yakınlık sensörü, Hızlanma ölçer, parmak izi okuyucu ve pusula ile Ortam ışığı sensörü.

Gözümüze çarpan şey ise batarya kapasitesinin düşük olması. Sadece 2.460 mAh. Biz en azından 3.000 ve üzeri mAh’e sahip olmasını beklerdik. Eminim sizler de öyle düşünüyorsunuzdur.

Alcatel Shine Lite akıllı telefonun Türkiye fiyatı da açıklandı. Türkiye’de satış fiyatı sadece 999 TL ve gerçekten iddialı bir fiyat odluğunu görmek mümkün.

Son olarak akıllı telefonun ölçüleri 141.5 x 71.2 x 7.5 mm ve 156 gr ağırlığındadır. Rakipleri ve muadillerine göre daha hafif ve ince olduğunu söylemek mümkün.
Tasarım
Alcatel Shine Lite
3.5 (2 oy)

Boyutları 141.5 x 71.2 x 7.5 mm
Ağırlığı 156 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.4%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var, 5 Parmak
Renk Seçenekleri Saten Altın, Saf Beyaz, Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6737
İşlemci 1.3 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP2
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 2.460 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Alcatel Shine Lite Fiyatı 1500 ₺
Editör Puanı 71.5
Çıkış Tarihi 10 Ocak 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Asahi Dragontrail Cam
Diğer Özellikleri
Alcatel Shine Lite Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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