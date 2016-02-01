Alcatel Shine Lite Özellikleri

Alcatel Shine Lite akıllı telefon Eylül 2016’da piyasaya sürüldü. Telefon, 720 piksele 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Kameralar açısından Alcatel Shine Lite arkadaki 13 megapiksel birincil kamera ve selfiler için 5 megapiksel ön kamera bulunduruyor.

Alcatel Shine Lite Android 6.0’ı çalıştırıyor.

Alcatel Shine Lite, tek SIM kullanan (GSM) akıllı telefon olup bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler Yakınlık sensörü, Hızlanma ölçer, parmak izi okuyucu ve pusula ile Ortam ışığı sensörü.

Gözümüze çarpan şey ise batarya kapasitesinin düşük olması. Sadece 2.460 mAh. Biz en azından 3.000 ve üzeri mAh’e sahip olmasını beklerdik. Eminim sizler de öyle düşünüyorsunuzdur.

Alcatel Shine Lite akıllı telefonun Türkiye fiyatı da açıklandı. Türkiye’de satış fiyatı sadece 999 TL ve gerçekten iddialı bir fiyat odluğunu görmek mümkün.

Son olarak akıllı telefonun ölçüleri 141.5 x 71.2 x 7.5 mm ve 156 gr ağırlığındadır. Rakipleri ve muadillerine göre daha hafif ve ince olduğunu söylemek mümkün.