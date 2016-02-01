|Alcatel Shine Lite Özellikleri
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Alcatel Shine Lite akıllı telefon Eylül 2016’da piyasaya sürüldü. Telefon, 720 piksele 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Kameralar açısından Alcatel Shine Lite arkadaki 13 megapiksel birincil kamera ve selfiler için 5 megapiksel ön kamera bulunduruyor.
Alcatel Shine Lite Android 6.0’ı çalıştırıyor.
Alcatel Shine Lite, tek SIM kullanan (GSM) akıllı telefon olup bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler Yakınlık sensörü, Hızlanma ölçer, parmak izi okuyucu ve pusula ile Ortam ışığı sensörü.
Gözümüze çarpan şey ise batarya kapasitesinin düşük olması. Sadece 2.460 mAh. Biz en azından 3.000 ve üzeri mAh’e sahip olmasını beklerdik. Eminim sizler de öyle düşünüyorsunuzdur.
Alcatel Shine Lite akıllı telefonun Türkiye fiyatı da açıklandı. Türkiye’de satış fiyatı sadece 999 TL ve gerçekten iddialı bir fiyat odluğunu görmek mümkün.
Son olarak akıllı telefonun ölçüleri 141.5 x 71.2 x 7.5 mm ve 156 gr ağırlığındadır. Rakipleri ve muadillerine göre daha hafif ve ince olduğunu söylemek mümkün.
| Tasarım
|Boyutları
|141.5 x 71.2 x 7.5 mm
|Ağırlığı
|156 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|68.4%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|Multitouch
|Var, 5 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Saten Altın, Saf Beyaz, Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Ön Kamera Özellikleri
|LED flaş
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6737
|İşlemci
|1.3 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720MP2
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.460 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Alcatel Shine Lite Fiyatı
|1500 ₺
|Editör Puanı
|71.5
|Çıkış Tarihi
|10 Ocak 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Asahi Dragontrail Cam
|Diğer Özellikleri
|Alcatel Shine Lite Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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