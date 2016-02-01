Apple iPhone SE İnceleme iPhone SE Türk Telekom Mağazalarında Satışta Apple iPhone SE‘nin çıkış tarihi tüm dünyada 31 Mart olarak açıklandı. Fakat ülkemiz ilk etap ülkeler arasında yer almadığı için Türkiye’ye yaklaşık 1-2 hafta sonra geliyor. Fiyat etiketi Amerikada 399 $ olarak açıklandı. Ülkemizde de yaklaşık 2.000 TL civarında olması bekleniyor. Şöyle bir kıyaslama yapabiliriz. iPhone 6s 16 GB fiyatının Amerika’da 649 $ olduğunu biliyoruz. iPhone SE, yaklaşık %40 daha uygun fiyatla gelir diye tahmin ediyoruz. (TR’deki vergilerde farklılık yaşanmaz ise)