|Apple iPhone SE Özellikleri
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Apple iPhone SE‘nin çıkış tarihi tüm dünyada 31 Mart olarak açıklandı. Fakat ülkemiz ilk etap ülkeler arasında yer almadığı için Türkiye’ye yaklaşık 1-2 hafta sonra geliyor. Fiyat etiketi Amerikada 399 $ olarak açıklandı. Ülkemizde de yaklaşık 2.000 TL civarında olması bekleniyor. Şöyle bir kıyaslama yapabiliriz. iPhone 6s 16 GB fiyatının Amerika’da 649 $ olduğunu biliyoruz. iPhone SE, yaklaşık %40 daha uygun fiyatla gelir diye tahmin ediyoruz. (TR’deki vergilerde farklılık yaşanmaz ise)
| Tasarım
|Boyutları
|123.8 x 58.6 x 7.6 mm
|Ağırlığı
|113 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|4.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|640 x 1136 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|60.8%
|Ekran Hacmi
|44.1 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|326 PPI
|Multitouch
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Uzay Gri, Beyaz / Gümüş, Altın, Rose Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.4
|Ön Kamera Özellikleri
|Facetime
Yüz tanıma
HDR
31mm
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Apple A9
|İşlemci
|1.84 GHz Twister
|Çekirdek Sayısı
|2
|Grafik İşlemcisi
|PowerVR GT7600
|Dahili Hafıza
|16 GB
64 GB
|RAM
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Touch ID
|NFC
|Var (Apple Pay)
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|1.642 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|240 Saat
|Konuşma Süresi
|14 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|Apple iPhone SE Fiyatı
|2.399 ₺
|Editör Puanı
|85.5
|Çıkış Tarihi
|31 Mart 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Oleophobic Kaplama
|Diğer Özellikleri
|Apple iPhone SE Diğer Teknik Özellikleri
|Seçim Yok
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