Apple iPhone SE

Apple iPhone SE
630
1642 mAh
12 MP
4.0"
Apple iPhone SE
Apple iPhone SE
Apple iPhone SE
Apple iPhone SE
Apple iPhone SE
Apple iPhone SE
Apple iPhone SE
Apple iPhone SE
Apple iPhone SE Özellikleri

Apple iPhone SE İnceleme

iPhone SE Türk Telekom Mağazalarında Satışta

Apple iPhone SE‘nin çıkış tarihi tüm dünyada 31 Mart olarak açıklandı. Fakat ülkemiz ilk etap ülkeler arasında yer almadığı için Türkiye’ye yaklaşık 1-2 hafta sonra geliyor. Fiyat etiketi Amerikada 399 $ olarak açıklandı. Ülkemizde de yaklaşık 2.000 TL civarında olması bekleniyor. Şöyle bir kıyaslama yapabiliriz. iPhone 6s 16 GB fiyatının Amerika’da 649 $ olduğunu biliyoruz. iPhone SE, yaklaşık %40 daha uygun fiyatla gelir diye tahmin ediyoruz. (TR’deki vergilerde farklılık yaşanmaz ise)
Tasarım
Apple iPhone SE
3 (1 oy)

Boyutları 123.8 x 58.6 x 7.6 mm
Ağırlığı 113 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 4.0"
Ekran Çözünürlüğü 640 x 1136 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 60.8%
Ekran Hacmi 44.1 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 326 PPI
Multitouch Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Uzay Gri, Beyaz / Gümüş, Altın, Rose Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4
Ön Kamera Özellikleri Facetime
Yüz tanıma
HDR
31mm
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
Donanım Özellikleri
Anakart Apple A9
İşlemci 1.84 GHz Twister
Çekirdek Sayısı 2
Grafik İşlemcisi PowerVR GT7600
Dahili Hafıza 16 GB
64 GB
RAM 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Touch ID
NFC Var (Apple Pay)
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 1.642 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 240 Saat
Konuşma Süresi 14 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
Apple iPhone SE Fiyatı 2.399 ₺
Editör Puanı 85.5
Çıkış Tarihi 31 Mart 2016
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Oleophobic Kaplama
Diğer Özellikleri
Apple iPhone SE Diğer Teknik Özellikleri Seçim Yok

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