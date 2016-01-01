Asus PadFone Infinity 2

Asus PadFone Infinity 2
18
2400 mAh
13 MP MP
5.0"
Asus PadFone Infinity 2
Asus PadFone Infinity 2
Asus PadFone Infinity 2
Asus PadFone Infinity 2
Tasarım
Asus PadFone Infinity 2
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Boyutları 143.5 x 72.8 x 8.9 mm
Ağırlığı 145 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 66.0%
Piksel Yoğunluğu 441 PPI
Multitouch Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Titanyum Siyah, Platin Beyaz
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Ön Kamera Özellikleri
Arka Kamera Özellikleri
Arka Kamera 13 MP, 4128 x 3096 piksel, otofokcus, LED flaş MP
Arka Kamera Özellikleri
Video Çözünürlüğü
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 800
İşlemci 4 Çekirdek, 2.2 GHz Krait 400
Grafik İşlemcisi Adreno 330
Dahili Hafıza
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 2.400 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 410 Saat
Konuşma Süresi 19 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 0
Çıkış Tarihi 20 Ekim 2013
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Asus PadFone Infinity 2 Diğer Teknik Özellikleri

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