| Tasarım
|Boyutları
|143.5 x 72.8 x 8.9 mm
|Ağırlığı
|145 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|66.0%
|Piksel Yoğunluğu
|441 PPI
|Multitouch
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Titanyum Siyah, Platin Beyaz
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Ön Kamera Özellikleri
|Arka Kamera Özellikleri
|Arka Kamera
|13 MP, 4128 x 3096 piksel, otofokcus, LED flaş MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Video Çözünürlüğü
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 800
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.2 GHz Krait 400
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 330
|Dahili Hafıza
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.400 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|410 Saat
|Konuşma Süresi
|19 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 64 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|Çıkış Tarihi
|20 Ekim 2013
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Asus PadFone Infinity 2 Diğer Teknik Özellikleri
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