Asus Pegasus 2 Plus

Asus Pegasus 2 Plus
33
3030 mAh
13 MP
5.5"
Asus Pegasus 2 Plus
Asus Pegasus 2 Plus
Tasarım
Asus Pegasus 2 Plus
Oy ver

Boyutları 151.8 x 75.5 x 8.1 mm
Ağırlığı 156 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.8%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 441 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Rose Altın, Beyaz
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615
İşlemci 4 Çekirdek, Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 405
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 3.030 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.1, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Asus Pegasus 2 Plus Fiyatı 303 €
Editör Puanı 59.5
Çıkış Tarihi 30 Ekim 2015
Sim Kart Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Asus Pegasus 2 Plus Diğer Teknik Özellikleri Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here