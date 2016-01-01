| Tasarım
|Boyutları
|151.8 x 75.5 x 8.1 mm
|Ağırlığı
|156 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|72.8%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|441 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Rose Altın, Beyaz
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Otomatik odaklama
Çift Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615
|İşlemci
|4 Çekirdek, Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 405
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.030 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.1, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Asus Pegasus 2 Plus Fiyatı
|303 €
|Editör Puanı
|59.5
|Çıkış Tarihi
|30 Ekim 2015
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Asus Pegasus 2 Plus Diğer Teknik Özellikleri
| Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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