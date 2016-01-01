Asus Zenfone 2E

Asus Zenfone 2E
26
2500 mAh
8 MP
5.0"
Asus Zenfone 2E
Asus Zenfone 2E
Tasarım
Asus Zenfone 2E
2 (1 oy)

Boyutları 148.1 x 71.4 x 10.9 mm
Ağırlığı 155 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 65.2%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Kömür Siyah, İnci Beyazı
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 2 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Intel Atom Z2560
İşlemci 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 2
Grafik İşlemcisi PowerVR SGX544MP2
Dahili Hafıza 8 GB
RAM 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Belli değil
Batarya 2.500 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Konuşma Süresi 19 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Asus Zenfone 2E Fiyatı 1.000 ₺
Editör Puanı 63
Çıkış Tarihi 23 Temmuz 2015
Sim Kart Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Asus Zenfone 2E Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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