Asus Zenfone 3 Max ZC553KL

Asus Zenfone 3 Max ZC553KL
875
4100 mAh
16 MP
5.5"
Asus Zenfone 3 Max ZC553KL
Asus Zenfone 3 Max ZC553KL
Asus Zenfone 3 Max ZC553KL
Asus Zenfone 3 Max ZC553KL
Asus Zenfone 3 Max ZC553KL
Asus Zenfone 3 Max ZC553KL
Asus Zenfone 3 Max ZC553KL
Asus Zenfone 3 Max ZC553KL Özellikleri

Asus, telefon piyasasına girdikten sonra; uygun fiyata yüksek özellikli akıllı telefonlara erişme şansını kolaylaştırdı. Asus firmasıyla tanıştığımız Zenfone serisinin en yeni üyelerinden olan Asus Zenfone 3 Max, bu geleneğe devam ettirecek gibi görünüyor. Metal gövdesi ile dikkat çeken Zenfone 3 Max, yüksek batarya kapasitesine sahip olmasıyla da, uzun süreli kullanım sağlıyor.

Ekranına baktığımız zaman, 5.5 inç büyüklüğünde, 2.5D kavisli ve IPS ekrana sahip olan Zenfone 3 Max, 2, 3 ve 4 GB farklı RAM‘lere sahip modellerle satışa çıkıyor. Bunun yanı sıra, 32 GB dahili depolama ve yüksek olarak bahsettiğimiz 4100 mAh bataryaya sahip. Gücünü 4 çekirdek 1.4 GHz Cortex-A53 işlemcisinden alan Zenfone 3 Max, 16 MP arka ve 8 MP çözünürlüğe sahip ön kameraya sahip.
Tasarım
Asus Zenfone 3 Max ZC553KL
4 (1 oy)

Boyutları 151.4 x 76.2 x 8.3 mm
Ağırlığı 175 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.3%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Titanyum Gri, buzul Gümüş, Gül Pembe, Kum Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 430
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 505
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 4.100 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 912 Saat
Konuşma Süresi 17 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Asus Zenfone 3 Max ZC553KL Fiyatı 280 €
Editör Puanı 69.5
Çıkış Tarihi 23 Kasım 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Oleophobic Kaplama
Diğer Özellikleri
Asus Zenfone 3 Max ZC553KL Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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