Asus Zenfone 3 Max ZC553KL Özellikleri

Asus, telefon piyasasına girdikten sonra; uygun fiyata yüksek özellikli akıllı telefonlara erişme şansını kolaylaştırdı. Asus firmasıyla tanıştığımız Zenfone serisinin en yeni üyelerinden olan Asus Zenfone 3 Max, bu geleneğe devam ettirecek gibi görünüyor. Metal gövdesi ile dikkat çeken Zenfone 3 Max, yüksek batarya kapasitesine sahip olmasıyla da, uzun süreli kullanım sağlıyor.

Ekranına baktığımız zaman, 5.5 inç büyüklüğünde, 2.5D kavisli ve IPS ekrana sahip olan Zenfone 3 Max, 2, 3 ve 4 GB farklı RAM‘lere sahip modellerle satışa çıkıyor. Bunun yanı sıra, 32 GB dahili depolama ve yüksek olarak bahsettiğimiz 4100 mAh bataryaya sahip. Gücünü 4 çekirdek 1.4 GHz Cortex-A53 işlemcisinden alan Zenfone 3 Max, 16 MP arka ve 8 MP çözünürlüğe sahip ön kameraya sahip.