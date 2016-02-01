|Asus Zenfone 3 Max ZC553KL Özellikleri
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Asus, telefon piyasasına girdikten sonra; uygun fiyata yüksek özellikli akıllı telefonlara erişme şansını kolaylaştırdı. Asus firmasıyla tanıştığımız Zenfone serisinin en yeni üyelerinden olan Asus Zenfone 3 Max, bu geleneğe devam ettirecek gibi görünüyor. Metal gövdesi ile dikkat çeken Zenfone 3 Max, yüksek batarya kapasitesine sahip olmasıyla da, uzun süreli kullanım sağlıyor.
Ekranına baktığımız zaman, 5.5 inç büyüklüğünde, 2.5D kavisli ve IPS ekrana sahip olan Zenfone 3 Max, 2, 3 ve 4 GB farklı RAM‘lere sahip modellerle satışa çıkıyor. Bunun yanı sıra, 32 GB dahili depolama ve yüksek olarak bahsettiğimiz 4100 mAh bataryaya sahip. Gücünü 4 çekirdek 1.4 GHz Cortex-A53 işlemcisinden alan Zenfone 3 Max, 16 MP arka ve 8 MP çözünürlüğe sahip ön kameraya sahip.
| Tasarım
|Boyutları
|151.4 x 76.2 x 8.3 mm
|Ağırlığı
|175 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|72.3%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Titanyum Gri, buzul Gümüş, Gül Pembe, Kum Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 430
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|4.100 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|912 Saat
|Konuşma Süresi
|17 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Asus Zenfone 3 Max ZC553KL Fiyatı
|280 €
|Editör Puanı
|69.5
|Çıkış Tarihi
|23 Kasım 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Oleophobic Kaplama
|Diğer Özellikleri
|Asus Zenfone 3 Max ZC553KL Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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