|Asus Zenfone 3 Zoom Özellikleri
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Çift kamera özelliğine ve dev bir bataryaya sahip olan Asus’un yeni Asus Zenfone 3 Zoom akıllı telefonu, CES 2017 ile meraklılarına duyuruldu. Daha önce Samsung firmasında rastladığımız Zoom adını kullanan Asus, kamerasının oldukça kaliteli olması bekleniyor.
5.5 inç boyuta sahip olan, Full HD çözünürlük ve Amoled ekran özelliğiyle gelen bir ekrana sahip olan Asus Zenfone 3 Zoom, her biri 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemcisinden gücünü almaktadır.
4 GB boyutunda RAM ve 32, 64 ve 128 GB farklı dahili depolama alanlarına sahip olan cihazda, iki adet 12 MP çözünürlüğe sahip arka kamerasının sunduğu özellikler; 1.7 diyafram aralığı, 2.3x optik zoom ve çift LED flaş iken; ön tarafında 13 MP çözünürlüğe sahip selfie kamerası bulunuyor.
Aynı zamanda bataryasıyla da ön plana çıkan Asus Zenfone 3 Zoom’da, 5000 mAh gücünde mükemmel uzun süreli kullanıma fırsat veren bir bataryaya yer verilmiş.
| Tasarım
|Boyutları
|154.3 x 77 x 8 mm
|Ağırlığı
|170 gr
|Ekran Türü
|AMOLED
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.2%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Donanma Siyahı, Glacier Gümüş, Gül Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|1,12μm piksel
1/3" sensör
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|12 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.7
|Diyafram (2. Kamera)
|f/2.8
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Auto HDR
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 625
|İşlemci
|2.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 506
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
128 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|5.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, EDR, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|Asus Zenfone 3 Zoom Fiyatı
|3000 ₺
|Editör Puanı
|89.75
|Çıkış Tarihi
|23 Ocak 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|Asus Zenfone 3 Zoom Diğer Teknik Özellikleri
| Google Drive (100 GB bulut depolama)
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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