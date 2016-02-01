Asus Zenfone 3 Zoom

Asus Zenfone 3 Zoom
519
5000 mAh
12 MP
5.5"
Asus Zenfone 3 Zoom
Asus Zenfone 3 Zoom
Asus Zenfone 3 Zoom
Asus Zenfone 3 Zoom
Asus Zenfone 3 Zoom
Asus Zenfone 3 Zoom
Asus Zenfone 3 Zoom
Asus Zenfone 3 Zoom Özellikleri

Çift kamera özelliğine ve dev bir bataryaya sahip olan Asus’un yeni Asus Zenfone 3 Zoom akıllı telefonu, CES 2017 ile meraklılarına duyuruldu. Daha önce Samsung firmasında rastladığımız Zoom adını kullanan Asus, kamerasının oldukça kaliteli olması bekleniyor.

5.5 inç boyuta sahip olan, Full HD çözünürlük ve Amoled ekran özelliğiyle gelen bir ekrana sahip olan Asus Zenfone 3 Zoom, her biri 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemcisinden gücünü almaktadır.

4 GB boyutunda RAM ve 32, 64 ve 128 GB farklı dahili depolama alanlarına sahip olan cihazda, iki adet 12 MP çözünürlüğe sahip arka kamerasının sunduğu özellikler; 1.7 diyafram aralığı, 2.3x optik zoom ve çift LED flaş iken; ön tarafında 13 MP çözünürlüğe sahip selfie kamerası bulunuyor.

Aynı zamanda bataryasıyla da ön plana çıkan Asus Zenfone 3 Zoom’da, 5000 mAh gücünde mükemmel uzun süreli kullanıma fırsat veren bir bataryaya yer verilmiş.
Tasarım
Asus Zenfone 3 Zoom
4 (1 oy)

Boyutları 154.3 x 77 x 8 mm
Ağırlığı 170 gr
Ekran Türü AMOLED
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.2%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Donanma Siyahı, Glacier Gümüş, Gül Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
1/3" sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7
Diyafram (2. Kamera) f/2.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Auto HDR
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 625
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 506
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
128 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 5.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.2, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
Asus Zenfone 3 Zoom Fiyatı 3000 ₺
Editör Puanı 89.75
Çıkış Tarihi 23 Ocak 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5
Diğer Özellikleri
Asus Zenfone 3 Zoom Diğer Teknik Özellikleri Google Drive (100 GB bulut depolama)
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here