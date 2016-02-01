Asus Zenfone 3 Zoom Özellikleri

Çift kamera özelliğine ve dev bir bataryaya sahip olan Asus’un yeni Asus Zenfone 3 Zoom akıllı telefonu, CES 2017 ile meraklılarına duyuruldu. Daha önce Samsung firmasında rastladığımız Zoom adını kullanan Asus, kamerasının oldukça kaliteli olması bekleniyor.

5.5 inç boyuta sahip olan, Full HD çözünürlük ve Amoled ekran özelliğiyle gelen bir ekrana sahip olan Asus Zenfone 3 Zoom, her biri 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemcisinden gücünü almaktadır.

4 GB boyutunda RAM ve 32, 64 ve 128 GB farklı dahili depolama alanlarına sahip olan cihazda, iki adet 12 MP çözünürlüğe sahip arka kamerasının sunduğu özellikler; 1.7 diyafram aralığı, 2.3x optik zoom ve çift LED flaş iken; ön tarafında 13 MP çözünürlüğe sahip selfie kamerası bulunuyor.

Aynı zamanda bataryasıyla da ön plana çıkan Asus Zenfone 3 Zoom’da, 5000 mAh gücünde mükemmel uzun süreli kullanıma fırsat veren bir bataryaya yer verilmiş.