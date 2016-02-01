Asus Zenfone 3s Max ZC521TL Özellikleri

Asus ZenFone 3S Max akıllı telefon Ocak 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon 720 piksel çözünürlüğe ve 1280 piksel çözünürlükte ve 5.20 inç dokunmatik ekrana sahip.

Asus ZenFone 3S Max, 1.5GHz 8 çekirdekli MediaTek MT6750 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 2GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği bünyesinde bulunduruyor. Asus ZenFone 3S Max, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 13 megapiksel birincil kamera ve selfie için 8 megapiksel ön kamerası bulunuyor.

Asus ZenFone 3S Max, Android 7.0 çalıştırıyor ve 5000 mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor.

Asus ZenFone 3S Max, Micro-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM’li akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, Bluetooth, FM, 3G ve 4G (Hindistan’daki bazı LTE şebekeleri tarafından kullanılan Band 40 desteği bulunur) bulunur. Telefondaki sensörler Yakınlık sensörü, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.