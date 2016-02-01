Asus Zenfone 3s Max ZC521TL

Asus Zenfone 3s Max ZC521TL
400
5000 mAh
13 MP
5.2"
Asus Zenfone 3s Max ZC521TL
Asus Zenfone 3s Max ZC521TL
Asus Zenfone 3s Max ZC521TL Özellikleri

Asus ZenFone 3S Max akıllı telefon Ocak 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon 720 piksel çözünürlüğe ve 1280 piksel çözünürlükte ve 5.20 inç dokunmatik ekrana sahip.

Asus ZenFone 3S Max, 1.5GHz 8 çekirdekli MediaTek MT6750 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 2GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği bünyesinde bulunduruyor. Asus ZenFone 3S Max, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 13 megapiksel birincil kamera ve selfie için 8 megapiksel ön kamerası bulunuyor.

Asus ZenFone 3S Max, Android 7.0 çalıştırıyor ve 5000 mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor.

Asus ZenFone 3S Max, Micro-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM’li akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, Bluetooth, FM, 3G ve 4G (Hindistan’daki bazı LTE şebekeleri tarafından kullanılan Band 40 desteği bulunur) bulunur. Telefondaki sensörler Yakınlık sensörü, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.
Tasarım
Asus Zenfone 3s Max ZC521TL
3.5 (2 oy)

Boyutları 8.9mm incelik
Ağırlığı 175 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın, Siyah
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6750
İşlemci 1.5 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 5.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 816 Saat
Konuşma Süresi 28 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.0, A2DP, EDR
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Asus Zenfone 3s Max ZC521TL Fiyatı 1300 ₺
Editör Puanı 88
Çıkış Tarihi 24 Şubat 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Asus Zenfone 3s Max ZC521TL Diğer Teknik Özellikleri XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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