|Asus Zenfone 3s Max ZC521TL Özellikleri
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Asus ZenFone 3S Max akıllı telefon Ocak 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon 720 piksel çözünürlüğe ve 1280 piksel çözünürlükte ve 5.20 inç dokunmatik ekrana sahip.
Asus ZenFone 3S Max, 1.5GHz 8 çekirdekli MediaTek MT6750 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 2GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği bünyesinde bulunduruyor. Asus ZenFone 3S Max, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 13 megapiksel birincil kamera ve selfie için 8 megapiksel ön kamerası bulunuyor.
Asus ZenFone 3S Max, Android 7.0 çalıştırıyor ve 5000 mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor.
Asus ZenFone 3S Max, Micro-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM’li akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, Bluetooth, FM, 3G ve 4G (Hindistan’daki bazı LTE şebekeleri tarafından kullanılan Band 40 desteği bulunur) bulunur. Telefondaki sensörler Yakınlık sensörü, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.
| Tasarım
|Boyutları
|8.9mm incelik
|Ağırlığı
|175 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran Hacmi
|74.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|282 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6750
|İşlemci
|1.5 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860MP2
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|5.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|816 Saat
|Konuşma Süresi
|28 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, EDR
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Asus Zenfone 3s Max ZC521TL Fiyatı
|1300 ₺
|Editör Puanı
|88
|Çıkış Tarihi
|24 Şubat 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Asus Zenfone 3s Max ZC521TL Diğer Teknik Özellikleri
| XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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