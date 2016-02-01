Asus Zenfone 4 Max ZC520KL

Asus Zenfone 4 Max ZC520KL
293
4100 mAh
13 MP
5.2"
Asus Zenfone 4 Max ZC520KL
Asus Zenfone 4 Max ZC520KL
Asus Zenfone 4 Max ZC520KL
Asus Zenfone 4 Max ZC520KL
Asus Zenfone 4 Max ZC520KL
Asus Zenfone 4 Max ZC520KL
Asus Zenfone 4 Max ZC520KL Özellikleri

Asus ZenFone 4 Max akıllı telefon Temmuz 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Asus ZenFone 4 Max, dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği kullanıyor. Asus ZenFone 4 Max, kameralar söz konusu olduğunda arkada 13 megapiksel ana kamera ile selfie kullanımları için 8 megapiksel ön kamera sunuyor.

Asus ZenFone 4 Max, Android 7.0 çalıştırıyor ve 5000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 154.00 x 76.90 x 8.90 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 181 gram ağırlığındadır.

Asus ZenFone 4 Max, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler Proximity sensör, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.
Tasarım
Asus Zenfone 4 Max ZC520KL
4 (2 oy)

Boyutları 150.5 x 73.3 x 8.8 mm
Ağırlığı 156 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.6%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın, Gümüş
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 13 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 425
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 308
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 4.100 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
Asus Zenfone 4 Max ZC520KL Fiyatı 230 €
Editör Puanı 80.5
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Asus Zenfone 4 Max ZC520KL Diğer Teknik Özellikleri XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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