Asus ZenFone 4 Max akıllı telefon Temmuz 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Asus ZenFone 4 Max, dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği kullanıyor. Asus ZenFone 4 Max, kameralar söz konusu olduğunda arkada 13 megapiksel ana kamera ile selfie kullanımları için 8 megapiksel ön kamera sunuyor.

Asus ZenFone 4 Max, Android 7.0 çalıştırıyor ve 5000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 154.00 x 76.90 x 8.90 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 181 gram ağırlığındadır.

Asus ZenFone 4 Max, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler Proximity sensör, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.