Asus Zenfone 4 Max Plus ZC554KL

Asus Zenfone 4 Max Plus ZC554KL
239
5000 mAh
13 MP
5.5"
Asus Zenfone 4 Max Plus ZC554KL
Asus Zenfone 4 Max Plus ZC554KL
Asus Zenfone 4 Max Plus ZC554KL
Asus Zenfone 4 Max Plus ZC554KL
Asus Zenfone 4 Max Plus ZC554KL
Asus Zenfone 4 Max Plus ZC554KL
Tasarım
Asus Zenfone 4 Max Plus ZC554KL
4 (2 oy)

Boyutları 154 x 76.9 x 8.9 mm
Ağırlığı 181 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.4%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 13 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 425
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 308
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 5.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.1, A2DP, LE, EDR
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
Asus Zenfone 4 Max Plus ZC554KL Fiyatı 250 €
Editör Puanı 81.25
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Asus Zenfone 4 Max Plus ZC554KL Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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