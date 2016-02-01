|Asus Zenfone 4 Max ZC554KL Özellikleri
|
Asus Zenfone 4 Max ZC554KL akıllı telefon Temmuz 2017’te tanıtıldı. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5.50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Asus Zenfone 4 Max ZC554KL, 1.4 GHz Cortex-A53 8 çekirdekli Snapdragon 430 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefonun bir microSD kart ile256GB’a kadar genişletilebilen ve 32/64GB dahili belleği bulunuyor. Kameralar açısından Asus Zenfone 4 Max ZC554KL, arkadaki 13 megapiksel çift ana kamera (f/2.0) ve görüntülü konuşmalar için 8 megapiksel (f/2.2) ön kamera içeriyor.
Asus Zenfone 4 Max ZC554KL,Android 7.0 (Nougat)’ı çalıştırıyor ve 5000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. Ölçüleri154 x 76.9 x 8.9 mm (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve ağırlığı 181 gramdır.
Asus Zenfone 4 Max ZC554KL, Nano sim kullanan çift sim kart desteği olan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM Radyo, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında İvmeölçer, Yakınlık sensörü, parmak izi sensörü, pusula ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|154 x 76.9 x 8.9 mm
|Ağırlığı
|181 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.4%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Titanyum Gri, Gül Pembe, Kum Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|13 MP
|2. Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Diyafram (2. Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 430
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|5.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|80.75
|Çıkış Tarihi
|05 Temmuz 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Asus Zenfone 4 Max ZC554KL Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|