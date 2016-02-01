Asus Zenfone 4 Max ZC554KL Özellikleri

Asus Zenfone 4 Max ZC554KL akıllı telefon Temmuz 2017’te tanıtıldı. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5.50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Asus Zenfone 4 Max ZC554KL, 1.4 GHz Cortex-A53 8 çekirdekli Snapdragon 430 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefonun bir microSD kart ile256GB’a kadar genişletilebilen ve 32/64GB dahili belleği bulunuyor. Kameralar açısından Asus Zenfone 4 Max ZC554KL, arkadaki 13 megapiksel çift ana kamera (f/2.0) ve görüntülü konuşmalar için 8 megapiksel (f/2.2) ön kamera içeriyor.

Asus Zenfone 4 Max ZC554KL,Android 7.0 (Nougat)’ı çalıştırıyor ve 5000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. Ölçüleri154 x 76.9 x 8.9 mm (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve ağırlığı 181 gramdır.

Asus Zenfone 4 Max ZC554KL, Nano sim kullanan çift sim kart desteği olan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM Radyo, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında İvmeölçer, Yakınlık sensörü, parmak izi sensörü, pusula ve Ortam ışığı sensörü bulunur.