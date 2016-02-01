Asus Zenfone 4 Max ZC554KL

Asus Zenfone 4 Max ZC554KL
426
5000 mAh
13 MP
5.5"
Asus Zenfone 4 Max ZC554KL
Asus Zenfone 4 Max ZC554KL Özellikleri

Asus Zenfone 4 Max ZC554KL akıllı telefon Temmuz 2017’te tanıtıldı. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5.50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Asus Zenfone 4 Max ZC554KL, 1.4 GHz Cortex-A53 8 çekirdekli Snapdragon 430 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefonun bir microSD kart ile256GB’a kadar genişletilebilen ve 32/64GB dahili belleği bulunuyor. Kameralar açısından Asus Zenfone 4 Max ZC554KL, arkadaki 13 megapiksel çift ana kamera (f/2.0) ve görüntülü konuşmalar için 8 megapiksel (f/2.2) ön kamera içeriyor.

Asus Zenfone 4 Max ZC554KL,Android 7.0 (Nougat)’ı çalıştırıyor ve 5000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. Ölçüleri154 x 76.9 x 8.9 mm (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve ağırlığı 181 gramdır.

Asus Zenfone 4 Max ZC554KL, Nano sim kullanan çift sim kart desteği olan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM Radyo, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında İvmeölçer, Yakınlık sensörü, parmak izi sensörü, pusula ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
Asus Zenfone 4 Max ZC554KL
4 (1 oy)

Boyutları 154 x 76.9 x 8.9 mm
Ağırlığı 181 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.4%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Titanyum Gri, Gül Pembe, Kum Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 13 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Diyafram (2. Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 430
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 5.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Editör Puanı 80.75
Çıkış Tarihi 05 Temmuz 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Asus Zenfone 4 Max ZC554KL Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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