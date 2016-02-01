Asus Zenfone 4 ZE554KL

Asus Zenfone 4 ZE554KL
289
3300 mAh
12 MP
5.5"
Asus Zenfone 4 ZE554KL
Asus Zenfone 4 ZE554KL
Asus Zenfone 4 ZE554KL
Asus Zenfone 4 ZE554KL
Asus Zenfone 4 ZE554KL
Asus Zenfone 4 ZE554KL
Asus Zenfone 4 ZE554KL
Tasarım
Asus Zenfone 4 ZE554KL
2.7 (3 oy)

Boyutları 155.4 x 75.2 x 7.7 mm
Ağırlığı 165 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.4%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Moonlight beyaz, Nane Yeşili, Midnight Black
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Panorama
HDR
24mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 12 MP
2. Arka Kamera 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 630
İşlemci 4 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 508
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 3.300 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.2, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Asus Zenfone 4 ZE554KL Fiyatı 500 €
Editör Puanı 78.75
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Asus Zenfone 4 ZE554KL Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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