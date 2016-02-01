Asus Zenfone 4 Selfie ZD553KL

Asus Zenfone 4 Selfie ZD553KL
151
3000 mAh
16 MP
5.5"
Asus Zenfone 4 Selfie ZD553KL
Asus Zenfone 4 Selfie ZD553KL
Asus Zenfone 4 Selfie ZD553KL
Asus Zenfone 4 Selfie ZD553KL
Asus Zenfone 4 Selfie ZD553KL
Asus Zenfone 4 Selfie ZD553KL
Asus Zenfone 4 Selfie ZD553KL
Asus Zenfone 4 Selfie ZD553KL Özellikleri

Asus ZenFone 4 Selfie (ZD553KL) akıllı telefonu Ağustos 2017’de piyasaya çıktı. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.

Asus ZenFone 4 Selfie (ZD553KL) 1.4GHz 8 çekirdekli Snapdragon 430 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256 GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Asus ZenFone 4 Selfie (ZD553KL) arkada 16 megapiksel ana kamera ve 20+8 megapiksel çift ön kamera kullanıyor.

Asus ZenFone 4 Selfie (ZD553KL), Android 7.1.1’i çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 155.66 x 75.90 x 7.85 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 144 gram ağırlığındadır.

Asus ZenFone 4 Selfie (ZD553KL), Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler Proximity sensör, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.
Tasarım
Asus Zenfone 4 Selfie ZD553KL
3.5 (2 oy)

Boyutları 155.7 x 75.9 x 7.9 mm
Ağırlığı 144 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.6%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var
Ön Kamera 20 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Diyafram (2. Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Panorama
HDR
31mm
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 430
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.1, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Asus Zenfone 4 Selfie ZD553KL Fiyatı 300 €
Editör Puanı 77.75
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Asus Zenfone 4 Selfie ZD553KL Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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