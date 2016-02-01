Asus ZenFone 4 Selfie (ZD553KL) akıllı telefonu Ağustos 2017’de piyasaya çıktı. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekran ile birlikte geliyor.

Asus ZenFone 4 Selfie (ZD553KL) 1.4GHz 8 çekirdekli Snapdragon 430 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256 GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından Asus ZenFone 4 Selfie (ZD553KL) arkada 16 megapiksel ana kamera ve 20+8 megapiksel çift ön kamera kullanıyor.

Asus ZenFone 4 Selfie (ZD553KL), Android 7.1.1’i çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 155.66 x 75.90 x 7.85 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 144 gram ağırlığındadır.

Asus ZenFone 4 Selfie (ZD553KL), Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler Proximity sensör, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.