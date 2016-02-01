Asus Zenfone 4 Selfie Pro ZD552KL

Asus Zenfone 4 Selfie Pro ZD552KL
155
3000 mAh
16 MP
5.5"
Asus Zenfone 4 Selfie Pro ZD552KL
Asus Zenfone 4 Selfie Pro ZD552KL
Asus Zenfone 4 Selfie Pro ZD552KL
Asus Zenfone 4 Selfie Pro ZD552KL
Asus Zenfone 4 Selfie Pro ZD552KL
Asus Zenfone 4 Selfie Pro ZD552KL
Asus Zenfone 4 Selfie Pro ZD552KL Özellikleri

Asus ZenFone 4 Selfie Pro akıllı telefon Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Asus ZenFone 4 Selfie Pro, 2GHz 8 çekirdekli Snapdragon 625 işlemciyle güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, 64GB dahili belleği, bir microSD kartı ile 2GB’a kadar genişletebiliyor. Asus ZenFone 4 Selfie Pro, kameralar söz konusu olduğunda arkada 16 megapiksel ana kamera ve 12 megapiksel ön kamera kurulumu ile geliyor.

Asus ZenFone 4 Selfie Pro, Android 7.1.1’i çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 154.02 x 74.83 x 7.00 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 145 gram ağırlığındadır.

Asus ZenFone 4 Selfie Pro, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
Asus Zenfone 4 Selfie Pro ZD552KL
4 (2 oy)

Boyutları 154 x 74.8 x 7 mm
Ağırlığı 145 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.4%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altıon
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var
Ön Kamera 12 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.8
Diyafram (2. Ön Kamera) f/1.8
Ön Kamera Özellikleri Panorama
1.4µm Piksel
HDR
1/2.55" sensör
25mm
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 625
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 506
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.1, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Asus Zenfone 4 Selfie Pro ZD552KL Fiyatı 400 €
Editör Puanı 77.75
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı Asus Zenfone 4 Selfie Pro Özellikleri
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Asus Zenfone 4 Selfie Pro ZD552KL Diğer Teknik Özellikleri XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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