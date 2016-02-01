Asus ZenFone 4 Selfie Pro akıllı telefon Eylül 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Asus ZenFone 4 Selfie Pro, 2GHz 8 çekirdekli Snapdragon 625 işlemciyle güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, 64GB dahili belleği, bir microSD kartı ile 2GB’a kadar genişletebiliyor. Asus ZenFone 4 Selfie Pro, kameralar söz konusu olduğunda arkada 16 megapiksel ana kamera ve 12 megapiksel ön kamera kurulumu ile geliyor.

Asus ZenFone 4 Selfie Pro, Android 7.1.1’i çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 154.02 x 74.83 x 7.00 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 145 gram ağırlığındadır.

Asus ZenFone 4 Selfie Pro, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.