Asus Zenfone 5z Özellikleri

Asus ZenFone 5Z (ZS620KL), Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 2246 piksele sahip 6.20 inç dokunmatik ekrana sahip.

Asus ZenFone 5Z (ZS620KL), sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 işlemci tarafından destekleniyor ve 4 GB RAM ile geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 2000 GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama alanı kullanıyor. Kameralar söz konusu olduğunda, Asus ZenFone 5Z (ZS620KL), arka tarafta 12 + 8 megapiksellik çift ana kamera ve selfieler için 8 megapiksellik bir ön kamera sunuyor.

Asus ZenFone 5Z (ZS620KL) Android 8.0 çalıştırır ve bir 3300mAh tarafından desteklenmektedir.

Asus ZenFone 5Z (ZS620KL), Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, FM, 3G ve 4G Telefondaki sensörler arasında Pusula Manyetometresi, Yakınlık sensörü, İvme ölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometre bulunmaktadır.