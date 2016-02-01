Asus Zenfone 5z

Asus Zenfone 5z
742
3300 mAh
12 MP
6.2"
Asus Zenfone 5z
Asus Zenfone 5z
Asus Zenfone 5z
Asus Zenfone 5z
Asus Zenfone 5z
Asus Zenfone 5z Özellikleri

Asus ZenFone 5Z (ZS620KL), Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 2246 piksele sahip 6.20 inç dokunmatik ekrana sahip.

Asus ZenFone 5Z (ZS620KL), sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 işlemci tarafından destekleniyor ve 4 GB RAM ile geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 2000 GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama alanı kullanıyor. Kameralar söz konusu olduğunda, Asus ZenFone 5Z (ZS620KL), arka tarafta 12 + 8 megapiksellik çift ana kamera ve selfieler için 8 megapiksellik bir ön kamera sunuyor.

Asus ZenFone 5Z (ZS620KL) Android 8.0 çalıştırır ve bir 3300mAh tarafından desteklenmektedir.

Asus ZenFone 5Z (ZS620KL), Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, FM, 3G ve 4G Telefondaki sensörler arasında Pusula Manyetometresi, Yakınlık sensörü, İvme ölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometre bulunmaktadır.
Tasarım
Asus Zenfone 5z
3.3 (4 oy)

Boyutları 153 x 75.7 x 7.9 mm
Ağırlığı 155 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 6.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2246 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 83.6%
Ekran Hacmi 96.9 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 402 PPI
Multitouch Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Geceyarısı Mavi, Meteor Gümüş
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
1/4" sensör
24mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 12 MP
2. Arka Kamera 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Diyafram (2. Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
gyro EIS
PDAF
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
1/2.5" Sensör
24mm
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 845
İşlemci 4 Çekirdek, 2.7 GHz Kryo 385 Gold
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Kryo 385 Silver
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 630
Dahili Hafıza 128 GB
RAM 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 3.300 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 400 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
Asus Zenfone 5z Fiyatı 480 €
Editör Puanı 81
Çıkış Tarihi 15 Mart 2018
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/100 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Asus Zenfone 5z Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here