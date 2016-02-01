Asus Zenfone AR

Asus Zenfone AR
301
3300 mAh
23 MP
5.7"
Asus Zenfone AR
Asus Zenfone AR
Asus Zenfone AR
Asus Zenfone AR
Asus Zenfone AR
Asus Zenfone AR
Asus Zenfone AR
Asus Zenfone AR Özellikleri

Asus firması, 8 GB RAM’e sahip olan yeni Asus Zenfone AR akıllı telefonunu, sonunda tanıttı. Asus Zenfone 3 Zoom ile aynı anda tanıtılan Asus Zenfone AR, üstün özellikleriyle dikkat çekiyor.

5.7 inçlik büyüklüğe, SAmoled ekran teknolojisine ve Quad HD ekran çözünürlüğüne sahip olan kaliteli bir ekranla geliyor. Qualcomm Snapdragon 821 işlemcisinden gücünü alan Asus Zenfone AR, grafik işlemcisi olarak Adreno 530’u kullanıyor. 4 ve 8 GB boyutlara sahip iki farklı RAM seçeneğine sahip olan cihazda, 32, 64, 128 ve 256 GB boyutlarda dahili depolama alanı seçeneklerine de yer verilmiş.

23 MP çözünürlüğe sahip olan arka kamerasıyla mükemmel fotoğraflar elde edebileceğiniz gibi; 8 MP çözünürlükteki ön kamerasıyla da oldukça kaliteli öz çekimlere sahip olabilirsiniz. Son olarak, cihazda yer alan parmak izi okuyucusu, LTE özelliği ve 3300 mAh gücündeki bataryasıyla, oldukça dikkat çekici bir izlenim bırakıyor.
Tasarım
Asus Zenfone AR
4 (1 oy)

Boyutları 158.7 x 77.7 x 9 mm
Ağırlığı 170 gr
Ekran Türü Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.6%
Ekran Hacmi 89.6 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 515 PPI
Multitouch Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 23 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 821
İşlemci 2 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 530
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
128 GB
256 GB
RAM 8 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 3.300 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
Asus Zenfone AR Fiyatı 800 €
Editör Puanı 77.75
Çıkış Tarihi 20 Ocak 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat12 600/75 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4
Diğer Özellikleri
Asus Zenfone AR Diğer Teknik Özellikleri Google Drive (100 GB bulut depolama)
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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