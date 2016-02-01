|Asus Zenfone AR Özellikleri
|
Asus firması, 8 GB RAM’e sahip olan yeni Asus Zenfone AR akıllı telefonunu, sonunda tanıttı. Asus Zenfone 3 Zoom ile aynı anda tanıtılan Asus Zenfone AR, üstün özellikleriyle dikkat çekiyor.
5.7 inçlik büyüklüğe, SAmoled ekran teknolojisine ve Quad HD ekran çözünürlüğüne sahip olan kaliteli bir ekranla geliyor. Qualcomm Snapdragon 821 işlemcisinden gücünü alan Asus Zenfone AR, grafik işlemcisi olarak Adreno 530’u kullanıyor. 4 ve 8 GB boyutlara sahip iki farklı RAM seçeneğine sahip olan cihazda, 32, 64, 128 ve 256 GB boyutlarda dahili depolama alanı seçeneklerine de yer verilmiş.
23 MP çözünürlüğe sahip olan arka kamerasıyla mükemmel fotoğraflar elde edebileceğiniz gibi; 8 MP çözünürlükteki ön kamerasıyla da oldukça kaliteli öz çekimlere sahip olabilirsiniz. Son olarak, cihazda yer alan parmak izi okuyucusu, LTE özelliği ve 3300 mAh gücündeki bataryasıyla, oldukça dikkat çekici bir izlenim bırakıyor.
| Tasarım
|Boyutları
|158.7 x 77.7 x 9 mm
|Ağırlığı
|170 gr
|Ekran Türü
|Super AMOLED
|Ekran Boyutu
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|72.6%
|Ekran Hacmi
|89.6 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|515 PPI
|Multitouch
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|23 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 821
|İşlemci
|2 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 530
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
128 GB
256 GB
|RAM
|8 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.300 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|Asus Zenfone AR Fiyatı
|800 €
|Editör Puanı
|77.75
|Çıkış Tarihi
|20 Ocak 2017
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat12 600/75 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Asus Zenfone AR Diğer Teknik Özellikleri
| Google Drive (100 GB bulut depolama)
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|