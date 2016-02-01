Asus Zenfone AR Özellikleri

Asus firması, 8 GB RAM’e sahip olan yeni Asus Zenfone AR akıllı telefonunu, sonunda tanıttı. Asus Zenfone 3 Zoom ile aynı anda tanıtılan Asus Zenfone AR, üstün özellikleriyle dikkat çekiyor.

5.7 inçlik büyüklüğe, SAmoled ekran teknolojisine ve Quad HD ekran çözünürlüğüne sahip olan kaliteli bir ekranla geliyor. Qualcomm Snapdragon 821 işlemcisinden gücünü alan Asus Zenfone AR, grafik işlemcisi olarak Adreno 530’u kullanıyor. 4 ve 8 GB boyutlara sahip iki farklı RAM seçeneğine sahip olan cihazda, 32, 64, 128 ve 256 GB boyutlarda dahili depolama alanı seçeneklerine de yer verilmiş.

23 MP çözünürlüğe sahip olan arka kamerasıyla mükemmel fotoğraflar elde edebileceğiniz gibi; 8 MP çözünürlükteki ön kamerasıyla da oldukça kaliteli öz çekimlere sahip olabilirsiniz. Son olarak, cihazda yer alan parmak izi okuyucusu, LTE özelliği ve 3300 mAh gücündeki bataryasıyla, oldukça dikkat çekici bir izlenim bırakıyor.