Asus Zenfone Go ZB500KL

Asus Zenfone Go ZB500KL
269
2600 mAh
13 MP
5.0"
Asus Zenfone Go ZB500KL
Asus Zenfone Go ZB500KL
Asus Zenfone Go ZB500KL
Asus Zenfone Go ZB500KL
Asus Zenfone Go ZB500KL
Asus Zenfone Go ZB500KL
Asus Zenfone Go ZB500KL
Tasarım
Asus Zenfone Go ZB500KL
4 (2 oy)

Boyutları 143.7 x 70.9 x 11.3 mm
Ağırlığı 150 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.6%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Glacier Gri, Şeffaf Altın, Gümüş Mavisi, Glamour Red, Charcoal Siyah, İnci Beyaz
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü Var
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 410
İşlemci 1.2 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 306
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 2.600 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bekleme Süresi 440 Saat
Konuşma Süresi 9 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP, EDR
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Asus Zenfone Go ZB500KL Fiyatı 130 €
Editör Puanı 79.25
Çıkış Tarihi 23 Ekim 2016
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Asus Zenfone Go ZB500KL Diğer Teknik Özellikleri Google Drive (100 GB bulut depolama)
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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