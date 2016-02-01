|Asus Zenfone Live ZB501KL Özellikleri
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Asus ZenFone Live akıllı telefon Mart 2017’de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefon, 720 piksele 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.00-inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
Asus ZenFone Live, dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği barındırıyor. Asus ZenFone Live, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 13 megapiksel birincil kamera ve özçekimler için 5 megapiksel ön kamerası bulunuyor.
Asus ZenFone Live, Android 6.0‘ı çalıştırıyor ve 2650mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 141.20 x 71.70 x 7.90 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerek 120 gram ağırlığındadır.
Asus ZenFone Live, Micro-SIM ve Nano-SIM‘i kabul eden çift SIM’li bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G bulunuyor. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.
| Tasarım
|Boyutları
|141.2 x 71.7 x 8 mm
|Ağırlığı
|120 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|68.1%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Parlak Altın / Gül, Pembe / Sarı Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|Otomatik odaklama
LED flaş
1/4" sensör
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 410
|İşlemci
|1.2 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 306 - Mali-T720MP2
|Dahili Hafıza
|16 GB
32 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.650 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Asus Zenfone Live ZB501KL Fiyatı
|800 ₺
|Editör Puanı
|71
|Çıkış Tarihi
|23 Mart 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Asus Zenfone Live ZB501KL Diğer Teknik Özellikleri
| Google Drive (100 GB bulut depolama)
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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