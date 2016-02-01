Asus Zenfone Live ZB501KL Özellikleri

Asus ZenFone Live akıllı telefon Mart 2017’de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefon, 720 piksele 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.00-inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Asus ZenFone Live, dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği barındırıyor. Asus ZenFone Live, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 13 megapiksel birincil kamera ve özçekimler için 5 megapiksel ön kamerası bulunuyor.

Asus ZenFone Live, Android 6.0‘ı çalıştırıyor ve 2650mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 141.20 x 71.70 x 7.90 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerek 120 gram ağırlığındadır.

Asus ZenFone Live, Micro-SIM ve Nano-SIM‘i kabul eden çift SIM’li bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G bulunuyor. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.