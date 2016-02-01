Asus Zenfone Live ZB501KL

Asus Zenfone Live ZB501KL
444
2650 mAh
13 MP
5.0"
Asus Zenfone Live ZB501KL
Asus Zenfone Live ZB501KL
Asus Zenfone Live ZB501KL
Asus Zenfone Live ZB501KL
Asus Zenfone Live ZB501KL
Asus Zenfone Live ZB501KL
Asus Zenfone Live ZB501KL
Asus Zenfone Live ZB501KL Özellikleri

Asus ZenFone Live akıllı telefon Mart 2017’de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefon, 720 piksele 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5.00-inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Asus ZenFone Live, dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği barındırıyor. Asus ZenFone Live, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 13 megapiksel birincil kamera ve özçekimler için 5 megapiksel ön kamerası bulunuyor.

Asus ZenFone Live, Android 6.0‘ı çalıştırıyor ve 2650mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor. 141.20 x 71.70 x 7.90 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerek 120 gram ağırlığındadır.

Asus ZenFone Live, Micro-SIM ve Nano-SIM‘i kabul eden çift SIM’li bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G bulunuyor. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.
Tasarım
Asus Zenfone Live ZB501KL
4.3 (3 oy)

Boyutları 141.2 x 71.7 x 8 mm
Ağırlığı 120 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.1%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Parlak Altın / Gül, Pembe / Sarı Siyah
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
LED flaş
1/4" sensör
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 410
İşlemci 1.2 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 306 - Mali-T720MP2
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 2.650 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Asus Zenfone Live ZB501KL Fiyatı 800 ₺
Editör Puanı 71
Çıkış Tarihi 23 Mart 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Asus Zenfone Live ZB501KL Diğer Teknik Özellikleri Google Drive (100 GB bulut depolama)
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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