Asus Zenfone Max (M1)

Asus Zenfone Max (M1)
141
4000 mAh
13 MP
5.5"
Asus Zenfone Max (M1)
Asus Zenfone Max (M1)
Asus Zenfone Max (M1) Özellikleri

Asus ZenFone Max (M1) (ZB555KL), Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1440 x 720 piksel çözünürlükte 5,50 inç dokunmatik ekrana sahip.

Asus ZenFone Max (M1) (ZB555KL), 1.4GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 işlemci tarafından destekleniyor ve 3 GB RAM ile geliyor. Telefon, microSD kartla 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili depolama alanı bulunuyor. Kameralar söz konusu olduğunda, Asus ZenFone Max (M1), arka tarafta 13 + 8 megapiksellik çift ana kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamera sunuyor.

Asus ZenFone Max (M1) Android 8.0 çalıştırıyor ve bir 4000mAh tarafından güç sağlıyor. 147.30 x 70.90 x 8.70 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 150 gram ağırlığındadır.

Bağlantı seçenekleri Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve NFC’yi içerir. Telefondaki sensörler Yakınlık sensörü, İvme ölçer ve Ortam ışığı sensörü içerir.
Tasarım
Asus Zenfone Max (M1)
3.5 (2 oy)

Boyutları 147.3 x 70.9 x 8.7 mm
Ağırlığı 150 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 84.4%
Ekran Hacmi 88.1 cm2
Ekran Formatı 16:10
Piksel Yoğunluğu 245 PPI
Multitouch Var, 5 Parmak
Renk Seçenekleri Deepsea Siyah, Güneş Altın, Yakut Kırmızı
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri gyro EIS
25mm
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 13 MP
2. Arka Kamera 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
gyro EIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 430
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 4.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Konuşma Süresi 36 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 78.25
Çıkış Tarihi 15 Mart 2018
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Asus Zenfone Max (M1) Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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