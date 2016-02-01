|Asus Zenfone Max (M1) Özellikleri
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Asus ZenFone Max (M1) (ZB555KL), Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1440 x 720 piksel çözünürlükte 5,50 inç dokunmatik ekrana sahip.
Asus ZenFone Max (M1) (ZB555KL), 1.4GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 işlemci tarafından destekleniyor ve 3 GB RAM ile geliyor. Telefon, microSD kartla 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili depolama alanı bulunuyor. Kameralar söz konusu olduğunda, Asus ZenFone Max (M1), arka tarafta 13 + 8 megapiksellik çift ana kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamera sunuyor.
Asus ZenFone Max (M1) Android 8.0 çalıştırıyor ve bir 4000mAh tarafından güç sağlıyor. 147.30 x 70.90 x 8.70 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 150 gram ağırlığındadır.
Bağlantı seçenekleri Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve NFC’yi içerir. Telefondaki sensörler Yakınlık sensörü, İvme ölçer ve Ortam ışığı sensörü içerir.
| Tasarım
|Boyutları
|147.3 x 70.9 x 8.7 mm
|Ağırlığı
|150 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1440 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|84.4%
|Ekran Hacmi
|88.1 cm2
|Ekran Formatı
|16:10
|Piksel Yoğunluğu
|245 PPI
|Multitouch
|Var, 5 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Deepsea Siyah, Güneş Altın, Yakut Kırmızı
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|gyro EIS
25mm
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|13 MP
|2. Arka Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
gyro EIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 430
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|4.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Konuşma Süresi
|36 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|78.25
|Çıkış Tarihi
|15 Mart 2018
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Asus Zenfone Max (M1) Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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