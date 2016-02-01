Asus Zenfone Max (M1) Özellikleri

Asus ZenFone Max (M1) (ZB555KL), Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1440 x 720 piksel çözünürlükte 5,50 inç dokunmatik ekrana sahip.

Asus ZenFone Max (M1) (ZB555KL), 1.4GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 işlemci tarafından destekleniyor ve 3 GB RAM ile geliyor. Telefon, microSD kartla 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili depolama alanı bulunuyor. Kameralar söz konusu olduğunda, Asus ZenFone Max (M1), arka tarafta 13 + 8 megapiksellik çift ana kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamera sunuyor.

Asus ZenFone Max (M1) Android 8.0 çalıştırıyor ve bir 4000mAh tarafından güç sağlıyor. 147.30 x 70.90 x 8.70 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 150 gram ağırlığındadır.

Bağlantı seçenekleri Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve NFC’yi içerir. Telefondaki sensörler Yakınlık sensörü, İvme ölçer ve Ortam ışığı sensörü içerir.