|Asus Zenfone Pegasus 3s Özellikleri
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Asus firmasının yeni çıkartacağı orta seviye akıllı telefonu Asus Zenfone Pegasus 3S, şık görüntüsü ve kenarlara sıfır ekranıyla dikkat çekiyor. Birçok kullanıcının hoşuna gidecek olan tasarım çok konuşulacak.
5.2 inç büyüklüğünde, 720x1280p çözünürlük ve IPS LCD ekran paneline sahip olan ekranıyla birlikte, 282 PPI piksel yoğunluğuna sahip. Her biri 1.5 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisiyle güçlendirilmiş olan Asus Zenfone Pegasus 3S, 3 GB RAM ve 32 veya 64 GB dahili depolama alanı seçenekleriyle geliyor.
Ön tarafında 8 MP çözünürlükte öz çekim kamerası yer alan cihazda, arka tarafında 13 MP çözünürlük ve çift LED flaş özelliğine sahip olan bir kamera bulunmaktadır. Asus Zenfone Pegasus 3S, aynı zamanda 5000 mAh gücündeki bataryasıyla da oldukça ilgi çekecek gibi görünüyor.
| Tasarım
|Boyutları
|149.5 x 73.7 x 8.6 mm
|Ağırlığı
|144 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|67.7%
|Ekran Hacmi
|74.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|282 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, gümüş, gri, altın yükseldi
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6750
|İşlemci
|1.5 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860MP2
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|5.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Asus Zenfone Pegasus 3s Fiyatı
|1850 ₺
|Editör Puanı
|84.75
|Çıkış Tarihi
|23 Şubat 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Asus Zenfone Pegasus 3s Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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