Asus Zenfone Pegasus 3s Özellikleri

Asus firmasının yeni çıkartacağı orta seviye akıllı telefonu Asus Zenfone Pegasus 3S, şık görüntüsü ve kenarlara sıfır ekranıyla dikkat çekiyor. Birçok kullanıcının hoşuna gidecek olan tasarım çok konuşulacak.

5.2 inç büyüklüğünde, 720x1280p çözünürlük ve IPS LCD ekran paneline sahip olan ekranıyla birlikte, 282 PPI piksel yoğunluğuna sahip. Her biri 1.5 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisiyle güçlendirilmiş olan Asus Zenfone Pegasus 3S, 3 GB RAM ve 32 veya 64 GB dahili depolama alanı seçenekleriyle geliyor.

Ön tarafında 8 MP çözünürlükte öz çekim kamerası yer alan cihazda, arka tarafında 13 MP çözünürlük ve çift LED flaş özelliğine sahip olan bir kamera bulunmaktadır. Asus Zenfone Pegasus 3S, aynı zamanda 5000 mAh gücündeki bataryasıyla da oldukça ilgi çekecek gibi görünüyor.