Asus Zenfone Pegasus 3s

Asus Zenfone Pegasus 3s
301
5000 mAh
13 MP
5.2"
Asus Zenfone Pegasus 3s
Asus Zenfone Pegasus 3s
Asus Zenfone Pegasus 3s
Asus Zenfone Pegasus 3s
Asus Zenfone Pegasus 3s
Asus Zenfone Pegasus 3s
Asus Zenfone Pegasus 3s Özellikleri

Asus firmasının yeni çıkartacağı orta seviye akıllı telefonu Asus Zenfone Pegasus 3S, şık görüntüsü ve kenarlara sıfır ekranıyla dikkat çekiyor. Birçok kullanıcının hoşuna gidecek olan tasarım çok konuşulacak.

5.2 inç büyüklüğünde, 720x1280p çözünürlük ve IPS LCD ekran paneline sahip olan ekranıyla birlikte, 282 PPI piksel yoğunluğuna sahip. Her biri 1.5 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisiyle güçlendirilmiş olan Asus Zenfone Pegasus 3S, 3 GB RAM ve 32 veya 64 GB dahili depolama alanı seçenekleriyle geliyor.

Ön tarafında 8 MP çözünürlükte öz çekim kamerası yer alan cihazda, arka tarafında 13 MP çözünürlük ve çift LED flaş özelliğine sahip olan bir kamera bulunmaktadır. Asus Zenfone Pegasus 3S, aynı zamanda 5000 mAh gücündeki bataryasıyla da oldukça ilgi çekecek gibi görünüyor.
Tasarım
Asus Zenfone Pegasus 3s
3.5 (2 oy)

Boyutları 149.5 x 73.7 x 8.6 mm
Ağırlığı 144 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.7%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın, gümüş, gri, altın yükseldi
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6750
İşlemci 1.5 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 5.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Asus Zenfone Pegasus 3s Fiyatı 1850 ₺
Editör Puanı 84.75
Çıkış Tarihi 23 Şubat 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Asus Zenfone Pegasus 3s Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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