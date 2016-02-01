|BlackBerry Aurora Özellikleri
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BlackBerry Aurora akıllı telefon 12 Mart 2017 tarihinde piyasaya çıkıyor. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5,5 inçlik bir ekranla birlikte geliyor.
BlackBerry Aurora, 1.4GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 işlemciyle güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği bulunduruyor. Kameralar açısından, BlackBerry Aurora, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ön kamerayı içeriyor.
BlackBerry Aurora, Android 7.0 çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 152.00 x 76.80 x 8.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerek 178.00 gram ağırlığındadır.
BlackBerry Aurora, Micro-SIM çift sim destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|152 x 76.8 x 8.5 mm
|Ağırlığı
|178 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.4%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|267 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Gümüş, Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 308
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, EDR, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|BlackBerry Aurora Fiyatı
|1400 ₺
|Editör Puanı
|79.5
|Çıkış Tarihi
|12 Mart 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|BlackBerry Aurora Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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