BlackBerry Aurora Özellikleri

BlackBerry Aurora akıllı telefon 12 Mart 2017 tarihinde piyasaya çıkıyor. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5,5 inçlik bir ekranla birlikte geliyor.

BlackBerry Aurora, 1.4GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 işlemciyle güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği bulunduruyor. Kameralar açısından, BlackBerry Aurora, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ön kamerayı içeriyor.

BlackBerry Aurora, Android 7.0 çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 152.00 x 76.80 x 8.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerek 178.00 gram ağırlığındadır.

BlackBerry Aurora, Micro-SIM çift sim destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.