BlackBerry Aurora

BlackBerry Aurora
251
3000 mAh
13 MP
5.5"
BlackBerry Aurora
BlackBerry Aurora
BlackBerry Aurora Özellikleri

BlackBerry Aurora akıllı telefon 12 Mart 2017 tarihinde piyasaya çıkıyor. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5,5 inçlik bir ekranla birlikte geliyor.

BlackBerry Aurora, 1.4GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 işlemciyle güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği bulunduruyor. Kameralar açısından, BlackBerry Aurora, arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ön kamerayı içeriyor.

BlackBerry Aurora, Android 7.0 çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 152.00 x 76.80 x 8.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerek 178.00 gram ağırlığındadır.

BlackBerry Aurora, Micro-SIM çift sim destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, USB OTG, 3G ve 4G bulunur. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula Magnetometre, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
BlackBerry Aurora
3 (2 oy)

Boyutları 152 x 76.8 x 8.5 mm
Ağırlığı 178 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.4%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Gümüş, Altın
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 308
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
BlackBerry Aurora Fiyatı 1400 ₺
Editör Puanı 79.5
Çıkış Tarihi 12 Mart 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
BlackBerry Aurora Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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