|BlackBerry DTEK60 Özellikleri
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Akıllı telefon piyasasında büyük sorunlar yaşamasına rağmen ayakta kalmayı başaran BlackBerry, yeni akıllı telefonu olan DTEK60 ile bir önceki modelinden daha fazlasını vaat ediyor.
5.5 inç Quad HD çözünürlüğe sahip olan cihaz, Qualcomm Snapdragon 820 işlemci ile karşımıza çıkıyor. 4 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza vaat eden cihaz, bir önceki model gibi giriş seviyesine hitap etmiyor. 21 MP arka kamerası ile oldukça iddialı olan cihaz, 8 MP ön kameraya sahip olması nedeniyle de, selfie için ideal.
256 GB’a yükseltilebilir hafıza sahip olan cihazda, aynı zamanda parmak izi okuyucusu da yer alıyor. Bunların yanı sıra; 3000 mAh batarya gücü ve daha güvenli bir akıllı telefon olma özelliği sunuyor.
| Tasarım
|Boyutları
|153.9 x 75.4 x 7 mm
|Ağırlığı
|165 gr
|Ekran Türü
|AMOLED
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.9%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|534 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|21 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 820
|İşlemci
|2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 530
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|336 Saat
|Konuşma Süresi
|26 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE, EDR
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|BlackBerry DTEK60 Fiyatı
|320 €
|Editör Puanı
|76.5
|Çıkış Tarihi
|23 Ekim 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|BlackBerry DTEK60 Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı pil şarj: 30 dakikada %83
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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