BlackBerry DTEK60 Özellikleri

Akıllı telefon piyasasında büyük sorunlar yaşamasına rağmen ayakta kalmayı başaran BlackBerry, yeni akıllı telefonu olan DTEK60 ile bir önceki modelinden daha fazlasını vaat ediyor.

5.5 inç Quad HD çözünürlüğe sahip olan cihaz, Qualcomm Snapdragon 820 işlemci ile karşımıza çıkıyor. 4 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza vaat eden cihaz, bir önceki model gibi giriş seviyesine hitap etmiyor. 21 MP arka kamerası ile oldukça iddialı olan cihaz, 8 MP ön kameraya sahip olması nedeniyle de, selfie için ideal.

256 GB’a yükseltilebilir hafıza sahip olan cihazda, aynı zamanda parmak izi okuyucusu da yer alıyor. Bunların yanı sıra; 3000 mAh batarya gücü ve daha güvenli bir akıllı telefon olma özelliği sunuyor.