BlackBerry DTEK60

BlackBerry DTEK60
112
3000 mAh
21 MP
5.5"
BlackBerry DTEK60
BlackBerry DTEK60
BlackBerry DTEK60
BlackBerry DTEK60 Özellikleri

Akıllı telefon piyasasında büyük sorunlar yaşamasına rağmen ayakta kalmayı başaran BlackBerry, yeni akıllı telefonu olan DTEK60 ile bir önceki modelinden daha fazlasını vaat ediyor.

5.5 inç Quad HD çözünürlüğe sahip olan cihaz, Qualcomm Snapdragon 820 işlemci ile karşımıza çıkıyor. 4 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza vaat eden cihaz, bir önceki model gibi giriş seviyesine hitap etmiyor. 21 MP arka kamerası ile oldukça iddialı olan cihaz, 8 MP ön kameraya sahip olması nedeniyle de, selfie için ideal.

256 GB’a yükseltilebilir hafıza sahip olan cihazda, aynı zamanda parmak izi okuyucusu da yer alıyor. Bunların yanı sıra; 3000 mAh batarya gücü ve daha güvenli bir akıllı telefon olma özelliği sunuyor.
Tasarım
BlackBerry DTEK60
3 (1 oy)

Boyutları 153.9 x 75.4 x 7 mm
Ağırlığı 165 gr
Ekran Türü AMOLED
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.9%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 534 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 21 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 820
İşlemci 2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 530
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 336 Saat
Konuşma Süresi 26 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.2, A2DP, LE, EDR
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
BlackBerry DTEK60 Fiyatı 320 €
Editör Puanı 76.5
Çıkış Tarihi 23 Ekim 2016
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
BlackBerry DTEK60 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı pil şarj: 30 dakikada %83
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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