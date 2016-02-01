BlackBerry DTEK70

BlackBerry DTEK70
243
3000 mAh
13 MP
4.5"
BlackBerry DTEK70
BlackBerry DTEK70 Özellikleri

BlackBerry, klavyeli telefonlarıyla bir zamana damgasını vurmuştu. Ancak akıllı telefonların çıkmasıyla birlikte, Nokia gibi, BB’de tarihe gömüldü diye düşünüyorduk. Ancak yeni fiziksel klavyeye sahip olan BlackBerry DTE70 ile geleneği sürdürmeyi planlıyor.

4.5 inçlik, Full HD ve IPS LCD kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan BlackBerry DTEK70, 4 çekirdekli Snapdragon 625 işlemcisine sahip olacak. 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip olan cihazda, fiziksel klavye yer alıyor. Mail ve SMS gönderme ihtiyacı için oldukça iyi seçim olacak bu cihazda, 13 MP çözünürlükte arka kamera ve 8 MP çözünürlüğe sahip bir ön kameraya yer verilmiş.

Fiyat konusunda ne tarz bir yaklaşım olacağı bilinmezken, oldukça kaliteli özellikler ve farklı bir yönde ilerleyişle başarılı olup, olamayacağını da zaman gösterecek.
Tasarım
BlackBerry DTEK70
4 (1 oy)

Boyutları 149.1 x 72.4 x 9.4 mm
Ağırlığı 140 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 4.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 490 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821
İşlemci 2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 530
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth v4.2, A2DP, LE, EDR
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 81.25
Çıkış Tarihi 22 Ocak 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
BlackBerry DTEK70 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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