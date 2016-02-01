|BlackBerry DTEK70 Özellikleri
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BlackBerry, klavyeli telefonlarıyla bir zamana damgasını vurmuştu. Ancak akıllı telefonların çıkmasıyla birlikte, Nokia gibi, BB’de tarihe gömüldü diye düşünüyorduk. Ancak yeni fiziksel klavyeye sahip olan BlackBerry DTE70 ile geleneği sürdürmeyi planlıyor.
4.5 inçlik, Full HD ve IPS LCD kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan BlackBerry DTEK70, 4 çekirdekli Snapdragon 625 işlemcisine sahip olacak. 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip olan cihazda, fiziksel klavye yer alıyor. Mail ve SMS gönderme ihtiyacı için oldukça iyi seçim olacak bu cihazda, 13 MP çözünürlükte arka kamera ve 8 MP çözünürlüğe sahip bir ön kameraya yer verilmiş.
Fiyat konusunda ne tarz bir yaklaşım olacağı bilinmezken, oldukça kaliteli özellikler ve farklı bir yönde ilerleyişle başarılı olup, olamayacağını da zaman gösterecek.
| Tasarım
|Boyutları
|149.1 x 72.4 x 9.4 mm
|Ağırlığı
|140 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|4.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|490 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821
|İşlemci
|2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 530
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE, EDR
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|81.25
|Çıkış Tarihi
|22 Ocak 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|BlackBerry DTEK70 Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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