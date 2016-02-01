BlackBerry DTEK70 Özellikleri

BlackBerry, klavyeli telefonlarıyla bir zamana damgasını vurmuştu. Ancak akıllı telefonların çıkmasıyla birlikte, Nokia gibi, BB’de tarihe gömüldü diye düşünüyorduk. Ancak yeni fiziksel klavyeye sahip olan BlackBerry DTE70 ile geleneği sürdürmeyi planlıyor.

4.5 inçlik, Full HD ve IPS LCD kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan BlackBerry DTEK70, 4 çekirdekli Snapdragon 625 işlemcisine sahip olacak. 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip olan cihazda, fiziksel klavye yer alıyor. Mail ve SMS gönderme ihtiyacı için oldukça iyi seçim olacak bu cihazda, 13 MP çözünürlükte arka kamera ve 8 MP çözünürlüğe sahip bir ön kameraya yer verilmiş.

Fiyat konusunda ne tarz bir yaklaşım olacağı bilinmezken, oldukça kaliteli özellikler ve farklı bir yönde ilerleyişle başarılı olup, olamayacağını da zaman gösterecek.