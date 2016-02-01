BlackBerry KeyOne

BlackBerry KeyOne
2254
3505 mAh
12 MP
4.5"
BlackBerry KeyOne
BlackBerry KeyOne
BlackBerry KeyOne
BlackBerry KeyOne
BlackBerry KeyOne
BlackBerry KeyOne Özellikleri

BlackBerry KEYone akıllı telefon Nisan 2017 tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefon, inç başına 433 piksele sahip bir PPI’de 1620 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 4.50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

BlackBerry KEYone, 2GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği barındırıyor. Kameralar söz konusu olduğunda, BlackBerry KEYone, arkadaki 12 megapiksel ana kamerası ve selfiler için 8 megapiksel ön kamerası bulunuyor.

BlackBerry KEYone, Android 7.1‘i çalıştırıyor ve 3505mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor.

BlackBerry KEYone tek bir SIM kullanıyor (Nano sim). Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.
Tasarım
BlackBerry KeyOne
3.6 (11 oy)

Boyutları 149.1 x 72.4 x 9.4 mm
Ağırlığı 180 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 4.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 55.6%
Ekran Hacmi 60.3 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 434 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 625
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 506
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 3.505 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.2, A2DP, LE, EDR
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
BlackBerry KeyOne Fiyatı 3250 ₺
Editör Puanı 87.5
Çıkış Tarihi 23 Nisan 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat9 450/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4
Diğer Özellikleri
BlackBerry KeyOne Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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