|BlackBerry KeyOne Özellikleri
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BlackBerry KEYone akıllı telefon Nisan 2017 tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefon, inç başına 433 piksele sahip bir PPI’de 1620 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 4.50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
BlackBerry KEYone, 2GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği barındırıyor. Kameralar söz konusu olduğunda, BlackBerry KEYone, arkadaki 12 megapiksel ana kamerası ve selfiler için 8 megapiksel ön kamerası bulunuyor.
BlackBerry KEYone, Android 7.1‘i çalıştırıyor ve 3505mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor.
BlackBerry KEYone tek bir SIM kullanıyor (Nano sim). Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.
| Tasarım
|Boyutları
|149.1 x 72.4 x 9.4 mm
|Ağırlığı
|180 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|4.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|55.6%
|Ekran Hacmi
|60.3 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|434 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|1,12μm piksel
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 625
|İşlemci
|2.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 506
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.505 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE, EDR
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|BlackBerry KeyOne Fiyatı
|3250 ₺
|Editör Puanı
|87.5
|Çıkış Tarihi
|23 Nisan 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat9 450/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|BlackBerry KeyOne Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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