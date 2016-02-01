BlackBerry KeyOne Özellikleri

BlackBerry KEYone akıllı telefon Nisan 2017 tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefon, inç başına 433 piksele sahip bir PPI’de 1620 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 4.50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

BlackBerry KEYone, 2GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği barındırıyor. Kameralar söz konusu olduğunda, BlackBerry KEYone, arkadaki 12 megapiksel ana kamerası ve selfiler için 8 megapiksel ön kamerası bulunuyor.

BlackBerry KEYone, Android 7.1‘i çalıştırıyor ve 3505mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor.

BlackBerry KEYone tek bir SIM kullanıyor (Nano sim). Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 3G ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.