| Tasarım
|Boyutları
|115 x 67 x 11.3 mm
|Ağırlığı
|155 gr
|Ekran Türü
|TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|2.8"
|Ekran Çözünürlüğü
|480 x 800 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|31.5%
|Piksel Yoğunluğu
|286 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gri, Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Arka Kamera Özellikleri
|Arka Kamera
|5 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Yüz tanıma
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8655 Snapdragon
|İşlemci
|1.2 GHz
|Çekirdek Sayısı
|1
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 205
|Dahili Hafıza
|8 GB
|RAM
|0.768 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|1.230 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bekleme Süresi
|348 Saat
|Konuşma Süresi
|5.3 Saat
|Sar Değeri
|0.60 W/kg (kafa) - 1.39 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v2.1, A2DP, EDR
|4G / 4.5G
|Yok
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|BlackBerry Porsche Design P9981 Fiyatı
|800 €
|Editör Puanı
|59.5
|Çıkış Tarihi
|22 Aralık 2011
|Sim Kart
|Mini-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 14.4/5.76 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|BlackBerry Porsche Design P9981 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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