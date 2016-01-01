BlackBerry Porsche Design P9981

BlackBerry Porsche Design P9981
31
1230 mAh
5 MP
2.8"
BlackBerry Porsche Design P9981
Tasarım
BlackBerry Porsche Design P9981
3.5 (2 oy)

Boyutları 115 x 67 x 11.3 mm
Ağırlığı 155 gr
Ekran Türü TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 2.8"
Ekran Çözünürlüğü 480 x 800 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 31.5%
Piksel Yoğunluğu 286 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Gri, Siyah
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Arka Kamera Özellikleri
Arka Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Yüz tanıma
Led flaş
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8655 Snapdragon
İşlemci 1.2 GHz
Çekirdek Sayısı 1
Grafik İşlemcisi Adreno 205
Dahili Hafıza 8 GB
RAM 0.768 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
Radyo Yok
Batarya 1.230 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bekleme Süresi 348 Saat
Konuşma Süresi 5.3 Saat
Sar Değeri 0.60 W/kg (kafa) - 1.39 W/kg (vücut)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v2.1, A2DP, EDR
4G / 4.5G Yok
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
BlackBerry Porsche Design P9981 Fiyatı 800 €
Editör Puanı 59.5
Çıkış Tarihi 22 Aralık 2011
Sim Kart Mini-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 14.4/5.76 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
BlackBerry Porsche Design P9981 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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