|Casper VIA A1 Plus Özellikleri
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Casper VIA A1 Plus, VIA A1 ‘e göre daha üstün özelliklere sahip olmasıyla ön plana çıkıyor. 5.5 inç büyüklüğünde, 1080x1920p çözünürlük ve AMOLED ekran teknolojisine sahip olan akıllı telefonda; 8 çekirdek, 1.8 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemciye yer verilmiş.
4 GB gibi iddialı bir RAM ve 128 GB gibi aranan en büyük özelliklerden olan dahili depolama kapasitesine sahip Casper VIA A1 Plus, aynı zamanda; 13 MP arka ve 8 MP ön kameraya sahip olmasıyla da, kaliteli fotoğraflara ulaşmanızı sağlıyor.
Fark yaratan özelliklerinden olan batarya boyutu da, ciddi oranda kaliteli sağlıyor. 5000 mAh gücünde bir bataryaya sahip olması sonucunda, oldukça uzun süre akıllı telefonu aktif olarak kullanabilirsiniz.
| Tasarım
|Boyutları
|152.3 x 75.3 x 8.2 mm
|Ağırlığı
|171 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|72.72%
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Elle Odaklama
Hızlı Odaklama
Zamanlayıcı
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|MediaTek MT6755M (Helio P10)
|İşlemci
|2.0 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860 MP2
|Dahili Hafıza
|128 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|5.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|794 Saat
|Konuşma Süresi
|55 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Casper VIA A1 Plus Fiyatı
|1669 ₺
|Editör Puanı
|78.75
|Çıkış Tarihi
|22 Aralık 2016
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Casper VIA A1 Plus Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
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Öncelikle yerli mali yurdumuzun mali olan casper a ne kadar ovgu yagdirsak az bile gelir helal olsun diyorum cok. Guzel bir telefon yapmislar . yabanci firmalar dan artk asagi kalir yanimiz yok artik hamdolsun..
Bir kac ufak eksigi olmus bunlar
4.1 buluetut
Wifi 11 ac
Usb 3.0
Kart yuvasi ust kisma olsa dha ii olurdu
Ses acma kapama iki parca halinde olsa dha hos olurdu sanki . saygilar
Bu fiyata , bu kalite ve tasarıma yabancı markalarda 1000₺-1500₺ gazla vermek tam anlamıyla enayilik !!!
Her anlamda çok güzel ve özel bir telefon olmuş. Casper Via A1 kullanıcısıyım ve çok memnunum. Süper Amoled ve 5000mah bataryaya sahip A1 Plus ‘a geçmeyi düşünüyorum.