Casper VIA A1 Plus

Casper VIA A1 Plus
7247
5000 mAh
13 MP
5.5"
Casper VIA A1 Plus
Casper VIA A1 Plus
Casper VIA A1 Plus
Casper VIA A1 Plus
Casper VIA A1 Plus Özellikleri

Casper VIA A1 Plus, VIA A1 ‘e göre daha üstün özelliklere sahip olmasıyla ön plana çıkıyor. 5.5 inç büyüklüğünde, 1080x1920p çözünürlük ve AMOLED ekran teknolojisine sahip olan akıllı telefonda; 8 çekirdek, 1.8 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemciye yer verilmiş.

4 GB gibi iddialı bir RAM ve 128 GB gibi aranan en büyük özelliklerden olan dahili depolama kapasitesine sahip Casper VIA A1 Plus, aynı zamanda; 13 MP arka ve 8 MP ön kameraya sahip olmasıyla da, kaliteli fotoğraflara ulaşmanızı sağlıyor.

Fark yaratan özelliklerinden olan batarya boyutu da, ciddi oranda kaliteli sağlıyor. 5000 mAh gücünde bir bataryaya sahip olması sonucunda, oldukça uzun süre akıllı telefonu aktif olarak kullanabilirsiniz.
Tasarım
Casper VIA A1 Plus
4.3 (3 oy)

Boyutları 152.3 x 75.3 x 8.2 mm
Ağırlığı 171 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.72%
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Elle Odaklama
Hızlı Odaklama
Zamanlayıcı
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart MediaTek MT6755M (Helio P10)
İşlemci 2.0 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860 MP2
Dahili Hafıza 128 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Yok
Batarya 5.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 794 Saat
Konuşma Süresi 55 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Casper VIA A1 Plus Fiyatı 1669 ₺
Editör Puanı 78.75
Çıkış Tarihi 22 Aralık 2016
Sim Kart Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Casper VIA A1 Plus Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

2 YORUMLAR

  1. Öncelikle yerli mali yurdumuzun mali olan casper a ne kadar ovgu yagdirsak az bile gelir helal olsun diyorum cok. Guzel bir telefon yapmislar . yabanci firmalar dan artk asagi kalir yanimiz yok artik hamdolsun..
    Bir kac ufak eksigi olmus bunlar
    4.1 buluetut
    Wifi 11 ac
    Usb 3.0
    Kart yuvasi ust kisma olsa dha ii olurdu
    Ses acma kapama iki parca halinde olsa dha hos olurdu sanki . saygilar

  2. Bu fiyata , bu kalite ve tasarıma yabancı markalarda 1000₺-1500₺ gazla vermek tam anlamıyla enayilik !!!
    Her anlamda çok güzel ve özel bir telefon olmuş. Casper Via A1 kullanıcısıyım ve çok memnunum. Süper Amoled ve 5000mah bataryaya sahip A1 Plus ‘a geçmeyi düşünüyorum.

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