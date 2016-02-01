|Casper VIA E2 Özellikleri
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Casper VIA E2 orta segment akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Tasarımını her ne kadar beğenmesek de orta segment telefonlar arasında yerini alacaktır.
Tasarım aslında kalın geldi bize. Çünkü Casper daha önceki akıllı telefon modellerinde hep ince tasarımı benimsemiş ve karşımıza şık ve benzersiz tasarımlarla çıkmıştır. Şimdi ise kalın ve ağır bir tasarımla karşı karşıya kaldık.
Fakat iyi yanları da var, örneğin batarya kapasitesi 4.000 mAh ve oldukça iyi. Parmak izi sensörünün de olması rakiplerine göre bir artı sayılabilir. Kamera performansını henüz test etmedik ama Full HD video kaydı ve 13 MP ana kameraya sahip. Selfi kamerası olarak da 5 MP lik bir mercek tercih edilmiş.
Şimdilik sadece gümüş renk seçeneği var ve telefonun fiyatı yaklaşık 1050 TL seviyesinde. İlerleyen günlerde biraz daha düşebilir ve 800-900 TL seviyelerine oturabilir.
| Tasarım
|Boyutları
|153.4 x 77 x 10.5 mm
|Ağırlığı
|195 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.6%
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|267 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gümüş
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Ön Kamera Özellikleri
|LED flaş
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Gülümseme yakalama
Elle Odaklama
Zamanlayıcı
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|MediaTek MT6737
|İşlemci
|1.3 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720 MP2
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|4.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|360 Saat
|Konuşma Süresi
|20 Saat
|Sar Değeri
|Sar değeri 0.233 W/kg (10g) (kafa) - 1.162 W/kg (10g) (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 64 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Casper VIA E2 Fiyatı
|600 ₺
|Editör Puanı
|67.75
|Çıkış Tarihi
|23 Şubat 2017
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Casper VIA E2 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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