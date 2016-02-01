Casper VIA E2

Casper VIA E2
827
4000 mAh
13 MP
5.5"
Casper VIA E2
Casper VIA E2
Casper VIA E2
Casper VIA E2 Özellikleri

Casper VIA E2 orta segment akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Tasarımını her ne kadar beğenmesek de orta segment telefonlar arasında yerini alacaktır.

Tasarım aslında kalın geldi bize. Çünkü Casper daha önceki akıllı telefon modellerinde hep ince tasarımı benimsemiş ve karşımıza şık ve benzersiz tasarımlarla çıkmıştır. Şimdi ise kalın ve ağır bir tasarımla karşı karşıya kaldık.

Fakat iyi yanları da var, örneğin batarya kapasitesi 4.000 mAh ve oldukça iyi. Parmak izi sensörünün de olması rakiplerine göre bir artı sayılabilir. Kamera performansını henüz test etmedik ama Full HD video kaydı ve 13 MP ana kameraya sahip. Selfi kamerası olarak da 5 MP lik bir mercek tercih edilmiş.

Şimdilik sadece gümüş renk seçeneği var ve telefonun fiyatı yaklaşık 1050 TL seviyesinde. İlerleyen günlerde biraz daha düşebilir ve 800-900 TL seviyelerine oturabilir.
Tasarım
Casper VIA E2
4.3 (4 oy)

Boyutları 153.4 x 77 x 10.5 mm
Ağırlığı 195 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.6%
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Gümüş
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Gülümseme yakalama
Elle Odaklama
Zamanlayıcı
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart MediaTek MT6737
İşlemci 1.3 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720 MP2
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Yok
Batarya 4.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 360 Saat
Konuşma Süresi 20 Saat
Sar Değeri Sar değeri 0.233 W/kg (10g) (kafa) - 1.162 W/kg (10g) (vücut)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Casper VIA E2 Fiyatı 600 ₺
Editör Puanı 67.75
Çıkış Tarihi 23 Şubat 2017
Sim Kart Micro-SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Casper VIA E2 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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