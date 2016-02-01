Casper VIA E2 Özellikleri

Casper VIA E2 orta segment akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Tasarımını her ne kadar beğenmesek de orta segment telefonlar arasında yerini alacaktır.

Tasarım aslında kalın geldi bize. Çünkü Casper daha önceki akıllı telefon modellerinde hep ince tasarımı benimsemiş ve karşımıza şık ve benzersiz tasarımlarla çıkmıştır. Şimdi ise kalın ve ağır bir tasarımla karşı karşıya kaldık.

Fakat iyi yanları da var, örneğin batarya kapasitesi 4.000 mAh ve oldukça iyi. Parmak izi sensörünün de olması rakiplerine göre bir artı sayılabilir. Kamera performansını henüz test etmedik ama Full HD video kaydı ve 13 MP ana kameraya sahip. Selfi kamerası olarak da 5 MP lik bir mercek tercih edilmiş.

Şimdilik sadece gümüş renk seçeneği var ve telefonun fiyatı yaklaşık 1050 TL seviyesinde. İlerleyen günlerde biraz daha düşebilir ve 800-900 TL seviyelerine oturabilir.