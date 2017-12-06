Casper VIA G1 Plus

Casper VIA G1 Plus
159
mAh
13 MP
5.99"
Casper VIA G1 Plus
Casper VIA G1 Plus
Casper VIA G1 Plus
Casper VIA G1 Plus
Tasarım
Casper VIA G1 Plus
4 (1 oy)

Boyutları 158.1 x 76.5 x 8.2 mm
Ağırlığı 182 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.99"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.56%
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 269 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın, Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Zamanlayıcı
2.0µm piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Zamanlayıcı
HDR
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 425
İşlemci 1.4 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 308
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Yok
Batarya mAh
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) 802.11 b/g/n, Hotspot
Bluetooth v4.2 , A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Casper VIA G1 Plus Fiyatı 1500 ₺
Editör Puanı 72.25
Çıkış Tarihi 17 Kasım 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Casper VIA G1 Plus Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

1 Yorum

  1. Tam bir fiyat performans telefonu. 1.500 TL bu özellikler ve tasarım için oldukça uygun bir fiyat. Kardeşime doğum günü hediyesi almak istiyorum. Parayı denkleştirebilirsem kesin alırım.

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