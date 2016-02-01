| Tasarım
|Boyutları
|148 x 72.4 x 9.5 mm
|Ağırlığı
|165 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.57%
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.4
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Hızlı Odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 430
|İşlemci
|1.4 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|470 Saat
|Konuşma Süresi
|32 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|V4.0
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Casper VIA P1 Fiyatı
|1070 ₺
|Editör Puanı
|71
|Çıkış Tarihi
|10 Ekim 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Casper VIA P1 Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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