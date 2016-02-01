Casper VIA P1

Casper VIA P1
116
3000 mAh
16 MP
5.2"
Casper VIA P1
Casper VIA P1
Casper VIA P1
Casper VIA P1
Tasarım
Casper VIA P1
3 (1 oy)

Boyutları 148 x 72.4 x 9.5 mm
Ağırlığı 165 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.57%
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Hızlı Odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 430
İşlemci 1.4 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 505
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Yok
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 470 Saat
Konuşma Süresi 32 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth V4.0
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Casper VIA P1 Fiyatı 1070 ₺
Editör Puanı 71
Çıkış Tarihi 10 Ekim 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
Casper VIA P1 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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