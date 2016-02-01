Essential PH-1

Essential PH-1
354
3040 mAh
13 MP
5.71"
Essential PH-1
Essential PH-1
Essential PH-1
Essential PH-1
Essential PH-1
Essential PH-1
Essential PH-1
Essential PH-1 Özellikleri

Essential Phone akıllı telefon Haziran 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon 1312 x 2560 piksel çözünürlüğe sahip 5,71 inç dokunmatik ekran kullanıyor.

Essential Phone, 1.9GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. 128GB dahili belleği var ve telefon microSD kart kullanmıyor. Kameralar açısından Essential Phone, arkada çift 13 megapiksel ana kamera ve selfie kullanımlar için 8 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Essential Phone, Android’i çalıştırıyor ve 3040mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile çalışıyor. 141.50 x 71.10 x 7.80 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde 185 gram ağırlığındadır.

Essential Phone, bir Nano-SIM’i kabul eden tek bir SIM (GSM) akıllı telefondur. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, 3G ve 4G’yi içerir. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometre bulunur.
Tasarım
Essential PH-1
2.5 (2 oy)

Boyutları 141.5 x 71.1 x 7.8 mm
Ağırlığı 185 gr
Ekran Türü LTPS IPS LCD
Ekran Boyutu 5.71"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 84.9%
Ekran Hacmi 85.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 504 PPI
Multitouch Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Yıldız Gri, Okyanus Derinliği, Siyah Ay, Saf Beyaz
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 13 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.9
Diyafram (2. Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
Lazer Otomatik Odalama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835
İşlemci 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540
Dahili Hafıza 128 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 3.040 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Yok
Hafıza Kartı Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
Essential PH-1 Fiyatı 3780 ₺
Editör Puanı 91.5
Çıkış Tarihi 23 Temmuz 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5
Diğer Özellikleri
Essential PH-1 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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