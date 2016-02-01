Essential PH-1 Özellikleri

Essential Phone akıllı telefon Haziran 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon 1312 x 2560 piksel çözünürlüğe sahip 5,71 inç dokunmatik ekran kullanıyor.

Essential Phone, 1.9GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. 128GB dahili belleği var ve telefon microSD kart kullanmıyor. Kameralar açısından Essential Phone, arkada çift 13 megapiksel ana kamera ve selfie kullanımlar için 8 megapiksel ön kamera kullanıyor.

Essential Phone, Android’i çalıştırıyor ve 3040mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile çalışıyor. 141.50 x 71.10 x 7.80 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde 185 gram ağırlığındadır.

Essential Phone, bir Nano-SIM’i kabul eden tek bir SIM (GSM) akıllı telefondur. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, 3G ve 4G’yi içerir. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometre bulunur.