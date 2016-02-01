|Essential PH-1 Özellikleri
|
Essential Phone akıllı telefon Haziran 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon 1312 x 2560 piksel çözünürlüğe sahip 5,71 inç dokunmatik ekran kullanıyor.
Essential Phone, 1.9GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. 128GB dahili belleği var ve telefon microSD kart kullanmıyor. Kameralar açısından Essential Phone, arkada çift 13 megapiksel ana kamera ve selfie kullanımlar için 8 megapiksel ön kamera kullanıyor.
Essential Phone, Android’i çalıştırıyor ve 3040mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile çalışıyor. 141.50 x 71.10 x 7.80 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde 185 gram ağırlığındadır.
Essential Phone, bir Nano-SIM’i kabul eden tek bir SIM (GSM) akıllı telefondur. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, 3G ve 4G’yi içerir. Telefon üzerindeki sensörler arasında Pusula, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü, Jiroskop ve Barometre bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|141.5 x 71.1 x 7.8 mm
|Ağırlığı
|185 gr
|Ekran Türü
|LTPS IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.71"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|84.9%
|Ekran Hacmi
|85.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|504 PPI
|Multitouch
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Yıldız Gri, Okyanus Derinliği, Siyah Ay, Saf Beyaz
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|13 MP
|2. Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.9
|Diyafram (2. Kamera)
|f/1.9
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
Lazer Otomatik Odalama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 540
|Dahili Hafıza
|128 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.040 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Yok
|Hafıza Kartı
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|5.0, A2DP, EDR, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|Essential PH-1 Fiyatı
|3780 ₺
|Editör Puanı
|91.5
|Çıkış Tarihi
|23 Temmuz 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|Essential PH-1 Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|