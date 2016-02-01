Gionee S10 Özellikleri

Gionee S10 akıllı telefon Mayıs 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Gionee S10, 8 çekirdekli Helio P25 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. 64GB dahili bellek ve 256 gb’a kadar genişletilebilir microSD kart yuvası bulunuyor. Kameralarla ilgili olarak, Gionee S10, arka tarafta 16 + 8 megapiksel çift ana kamera ve selfieler için bir 20 + 8 megapiksel çift ön kamera bulunuyor.

Gionee S10, Android’i çalıştırıyor ve 3450mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile çalışıyor.

Gionee S10 ayrıca çift sim kart desteği sunuyor. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.