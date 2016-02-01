Gionee S10

Gionee S10
199
3450 mAh
16 MP
5.5"
Gionee S10
Gionee S10
Gionee S10
Gionee S10
Gionee S10
Gionee S10
Gionee S10
Gionee S10 Özellikleri

Gionee S10 akıllı telefon Mayıs 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Gionee S10, 8 çekirdekli Helio P25 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. 64GB dahili bellek ve 256 gb’a kadar genişletilebilir microSD kart yuvası bulunuyor. Kameralarla ilgili olarak, Gionee S10, arka tarafta 16 + 8 megapiksel çift ana kamera ve selfieler için bir 20 + 8 megapiksel çift ön kamera bulunuyor.

Gionee S10, Android’i çalıştırıyor ve 3450mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile çalışıyor.

Gionee S10 ayrıca çift sim kart desteği sunuyor. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
Gionee S10
4 (1 oy)

Boyutları 155 x 76.8 x 7.4 mm
Ağırlığı 178 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.1%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Kiraz Altın, Koyu Siyah, Indigo Mavi, Primrose Yeşil
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var
Ön Kamera 20 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 16 MP
2. Arka Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6757T Helio P25
İşlemci 4 Çekirdek, 2.5 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T880MP2
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Yok
Batarya 3.450 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Gionee S10 Fiyatı 1900 ₺
Editör Puanı 80.75
Çıkış Tarihi 22 Haziran 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Gionee S10 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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