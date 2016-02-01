Gionee S10B

Gionee S10B
115
3700 mAh
13 MP
5.5"
Gionee S10B
Gionee S10B
Gionee S10B
Gionee S10B
Gionee S10B
Gionee S10B
Gionee S10B
Gionee S10B
Gionee S10B Özellikleri

Gionee S10B akıllı telefon Mayıs 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Gionee S10B, 8 Çekirdekli Helio P10 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. 64GB dahili belleğin telefon hafızası 256 GB’a kadar genişletilebilir. Kameralarla ilgili olarak, Gionee S10B, arkadaki 13 + 5 megapiksel çif ana kamera ve selfie kullanımları için 16 megapiksel ön kamera barındırıyor.

Gionee S10B, Android’i çalıştırıyor ve 3700mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor.

Gionee S10B çift sim kartı destekliyor. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
Gionee S10B
4 (1 oy)

Boyutları 154.5 x 76 x 7.6 mm
Ağırlığı 176 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.0%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 13 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6755 Helio P10
İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Yok
Batarya 3.700 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Gionee S10B Fiyatı 1100 ₺
Editör Puanı 78
Çıkış Tarihi 22 Haziran 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Gionee S10B Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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