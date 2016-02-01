Gionee S10B Özellikleri

Gionee S10B akıllı telefon Mayıs 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

Gionee S10B, 8 Çekirdekli Helio P10 işlemcisi ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. 64GB dahili belleğin telefon hafızası 256 GB’a kadar genişletilebilir. Kameralarla ilgili olarak, Gionee S10B, arkadaki 13 + 5 megapiksel çif ana kamera ve selfie kullanımları için 16 megapiksel ön kamera barındırıyor.

Gionee S10B, Android’i çalıştırıyor ve 3700mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor.

Gionee S10B çift sim kartı destekliyor. Telefondaki sensörler arasında Proximity sensörü, Hızlanmaölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunur.