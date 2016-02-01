HTC 10 Evo

HTC 10 Evo
452
3200 mAh
16 MP
5.5"
HTC 10 Evo
HTC 10 Evo
HTC 10 Evo
HTC 10 Evo
HTC 10 Evo
HTC 10 Evo
HTC 10 Evo Özellikleri

Geçtiğimiz günlerde Sprint operatörüne özel olarak üretilerek tanıtılan HTC Bolt’un, tüm dünyada satışa sunulacak versiyonu olan HTC 10 Evo, kullanıcıların ilgisini çekiyor.

5.5 inç büyüklüğünde Quad HD ekrana sahip olan HTC 10 Evo, Corning Glass 5 teknolojisine sahip olması sayesinde de; kırılmaya ve çizilmelere dayanıklı bir yapıya sahip. Qualcomm Snapdragon 810 işlemciye sahip olan HTC 10 Evo, 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızaya sahip.

16 MP arka ve 8 MP ön kameraya sahip olan cihazda, 3200 mAh büyüklüğünde bir batarya bulunuyor. En önemli özelliği olan suya dayanıklı yapısıyla, tüm dünyada satılacak. Kaliteli yapısı ve şık tasarımıyla ilgi çekecek gibi görünüyor.
Tasarım
HTC 10 Evo
4 (1 oy)

Boyutları 153.6 x 77.3 x 8.1 mm
Ağırlığı 174 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.2%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 534 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Gümüş, Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4
Ön Kamera Özellikleri HDR
Auto HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Led flaş
Auto HDR
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
720p@120fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 810
İşlemci 4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A57
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 430
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 3.200 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 480 Saat
Konuşma Süresi 23 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
HTC 10 Evo Fiyatı 570 €
Editör Puanı 84.5
Çıkış Tarihi 23 Kasım 2016
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps - EU
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5
Diğer Özellikleri
HTC 10 Evo Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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