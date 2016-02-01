HTC 10 Evo Özellikleri

Geçtiğimiz günlerde Sprint operatörüne özel olarak üretilerek tanıtılan HTC Bolt’un, tüm dünyada satışa sunulacak versiyonu olan HTC 10 Evo, kullanıcıların ilgisini çekiyor.

5.5 inç büyüklüğünde Quad HD ekrana sahip olan HTC 10 Evo, Corning Glass 5 teknolojisine sahip olması sayesinde de; kırılmaya ve çizilmelere dayanıklı bir yapıya sahip. Qualcomm Snapdragon 810 işlemciye sahip olan HTC 10 Evo, 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızaya sahip.

16 MP arka ve 8 MP ön kameraya sahip olan cihazda, 3200 mAh büyüklüğünde bir batarya bulunuyor. En önemli özelliği olan suya dayanıklı yapısıyla, tüm dünyada satılacak. Kaliteli yapısı ve şık tasarımıyla ilgi çekecek gibi görünüyor.