|HTC 10 Evo Özellikleri
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Geçtiğimiz günlerde Sprint operatörüne özel olarak üretilerek tanıtılan HTC Bolt’un, tüm dünyada satışa sunulacak versiyonu olan HTC 10 Evo, kullanıcıların ilgisini çekiyor.
5.5 inç büyüklüğünde Quad HD ekrana sahip olan HTC 10 Evo, Corning Glass 5 teknolojisine sahip olması sayesinde de; kırılmaya ve çizilmelere dayanıklı bir yapıya sahip. Qualcomm Snapdragon 810 işlemciye sahip olan HTC 10 Evo, 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızaya sahip.
16 MP arka ve 8 MP ön kameraya sahip olan cihazda, 3200 mAh büyüklüğünde bir batarya bulunuyor. En önemli özelliği olan suya dayanıklı yapısıyla, tüm dünyada satılacak. Kaliteli yapısı ve şık tasarımıyla ilgi çekecek gibi görünüyor.
| Tasarım
|Boyutları
|153.6 x 77.3 x 8.1 mm
|Ağırlığı
|174 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.2%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|534 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gümüş, Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.4
|Ön Kamera Özellikleri
|HDR
Auto HDR
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Led flaş
Auto HDR
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 810
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A57
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 430
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.200 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|480 Saat
|Konuşma Süresi
|23 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|HTC 10 Evo Fiyatı
|570 €
|Editör Puanı
|84.5
|Çıkış Tarihi
|23 Kasım 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps - EU
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|HTC 10 Evo Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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