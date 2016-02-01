HTC Bolt Özellikleri

HTC’nin Sprint Operatörüne özel olarak ürettiği HTC Bolt, özellikleriyle göz dolduruyor olsa da; ülkemizde ulaşmamız imkansız veya biraz zaman alacak gibi görünüyor. HTC 10 tasarımını direkt olarak kullanıcılarına sunacak olan Bolt, farklı olarak USB Type-C bağlantı olanağıyla sunuluyor. Fakat iPhone 7’de şikayetçi olunan kulaklık girişinin olmaması, bu modelde de karşımıza çıkıyor.

5.5 inç gibi günümüzde normal olsa da; dev Super LCD 3 ekrana sahip olan HTC Bolt, 2560×1440 çözünürlük kalitesine sahip. Bunun yanı sıra, ekran kırılmasından korkanlar için Corning Gorilla Glass 5 ile birlikte geliyor. Snapdragon 810 işlemcisine, 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızaya, ayrıca; microSD desteğine ve 3200 mAh gibi büyük sayılabilecek bir bataryaya sahip.

16 MP arka kamera ve 8 MP ön kameraya sahip olan HTC Bolt, Android 7.0 Nougat işletim sistemini de beraberinde getiriyor. 599$ fiyat etiketine sahip olarak çıkış sağlayan HTC Bolt’a, Türkiye’de ne zaman ulaşabileceğimiz muamma.