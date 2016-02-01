HTC Bolt

HTC Bolt
435
3200 mAh
16 MP
5.5"
HTC Bolt
HTC Bolt
HTC Bolt
HTC Bolt
HTC Bolt
HTC Bolt
HTC Bolt
HTC Bolt Özellikleri

HTC’nin Sprint Operatörüne özel olarak ürettiği HTC Bolt, özellikleriyle göz dolduruyor olsa da; ülkemizde ulaşmamız imkansız veya biraz zaman alacak gibi görünüyor. HTC 10 tasarımını direkt olarak kullanıcılarına sunacak olan Bolt, farklı olarak USB Type-C bağlantı olanağıyla sunuluyor. Fakat iPhone 7’de şikayetçi olunan kulaklık girişinin olmaması, bu modelde de karşımıza çıkıyor.

5.5 inç gibi günümüzde normal olsa da; dev Super LCD 3 ekrana sahip olan HTC Bolt, 2560×1440 çözünürlük kalitesine sahip. Bunun yanı sıra, ekran kırılmasından korkanlar için Corning Gorilla Glass 5 ile birlikte geliyor. Snapdragon 810 işlemcisine, 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızaya, ayrıca; microSD desteğine ve 3200 mAh gibi büyük sayılabilecek bir bataryaya sahip.

16 MP arka kamera ve 8 MP ön kameraya sahip olan HTC Bolt, Android 7.0 Nougat işletim sistemini de beraberinde getiriyor. 599$ fiyat etiketine sahip olarak çıkış sağlayan HTC Bolt’a, Türkiye’de ne zaman ulaşabileceğimiz muamma.
Tasarım
HTC Bolt
4.5 (2 oy)

Boyutları 153.6 x 77.3 x 8.1 mm
Ağırlığı 174 gr
Ekran Türü Super LCD3
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.2%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 534 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Gümüş
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık IP57
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
720p@120fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 810
İşlemci 4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A57
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 430
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 3.200 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bekleme Süresi 480 Saat
Konuşma Süresi 23 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
HTC Bolt Fiyatı 570 ₺
Editör Puanı 90
Çıkış Tarihi 23 Kasım 2016
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5
Diğer Özellikleri
HTC Bolt Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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