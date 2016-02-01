|HTC Bolt Özellikleri
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HTC’nin Sprint Operatörüne özel olarak ürettiği HTC Bolt, özellikleriyle göz dolduruyor olsa da; ülkemizde ulaşmamız imkansız veya biraz zaman alacak gibi görünüyor. HTC 10 tasarımını direkt olarak kullanıcılarına sunacak olan Bolt, farklı olarak USB Type-C bağlantı olanağıyla sunuluyor. Fakat iPhone 7’de şikayetçi olunan kulaklık girişinin olmaması, bu modelde de karşımıza çıkıyor.
5.5 inç gibi günümüzde normal olsa da; dev Super LCD 3 ekrana sahip olan HTC Bolt, 2560×1440 çözünürlük kalitesine sahip. Bunun yanı sıra, ekran kırılmasından korkanlar için Corning Gorilla Glass 5 ile birlikte geliyor. Snapdragon 810 işlemcisine, 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızaya, ayrıca; microSD desteğine ve 3200 mAh gibi büyük sayılabilecek bir bataryaya sahip.
16 MP arka kamera ve 8 MP ön kameraya sahip olan HTC Bolt, Android 7.0 Nougat işletim sistemini de beraberinde getiriyor. 599$ fiyat etiketine sahip olarak çıkış sağlayan HTC Bolt’a, Türkiye’de ne zaman ulaşabileceğimiz muamma.
| Tasarım
|Boyutları
|153.6 x 77.3 x 8.1 mm
|Ağırlığı
|174 gr
|Ekran Türü
|Super LCD3
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.2%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|534 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Gümüş
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|IP57
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 810
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A57
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 430
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.200 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bekleme Süresi
|480 Saat
|Konuşma Süresi
|23 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|HTC Bolt Fiyatı
|570 ₺
|Editör Puanı
|90
|Çıkış Tarihi
|23 Kasım 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|HTC Bolt Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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