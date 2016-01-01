HTC Butterfly 3

HTC Butterfly 3
69
2700 mAh
20.2 MP
5.2"
HTC Butterfly 3
HTC Butterfly 3
HTC Butterfly 3
Tasarım
HTC Butterfly 3
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Boyutları 151 x 73 x 10 mm
Ağırlığı 161 gr
Ekran Türü Kapasitif
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.6%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 565 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Mavi, Kırmızı, Beyaz
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık IP57
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 20.2 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810
İşlemci 4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek 2 GHz Cortex-A57
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 430
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 2.700 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 363 Saat
Konuşma Süresi 21 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.1, A2DP, apt-X
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
HTC Butterfly 3 Fiyatı 300 €
Editör Puanı 64
Çıkış Tarihi 20 Eylül 2015
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
HTC Butterfly 3 Diğer Teknik Özellikleri Quick Charge 2.0
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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