HTC Desire 10 Lifestyle

HTC Desire 10 Lifestyle
166
2700 mAh
13 MP
5.5"
HTC Desire 10 Lifestyle
HTC Desire 10 Lifestyle
HTC Desire 10 Lifestyle
HTC Desire 10 Lifestyle
HTC Desire 10 Lifestyle
HTC Desire 10 Lifestyle
HTC Desire 10 Lifestyle
Tasarım
HTC Desire 10 Lifestyle
4 (1 oy)

Boyutları 156.9 x 76.9 x 7.7 mm
Ağırlığı 155 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.1%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Taş Siyah, Polar Beyaz, Royal Blue, Valentine Lux
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.8
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 400
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A7
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 305
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 2.700 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 672 Saat
Konuşma Süresi 24 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
HTC Desire 10 Lifestyle Fiyatı 260 ₺
Editör Puanı 75.5
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
HTC Desire 10 Lifestyle Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here