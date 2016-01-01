HTC Desire 510

HTC Desire 510
21
2100 mAh
5 MP MP
4.7"
HTC Desire 510
HTC Desire 510
HTC Desire 510
HTC Desire 510
HTC Desire 510
HTC Desire 510
HTC Desire 510
Tasarım
HTC Desire 510
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Boyutları 139.9 x 69.8 x 10 mm
Ağırlığı 158 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 4.7"
Ekran Çözünürlüğü 2160 x 3840 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 62.3%
Piksel Yoğunluğu 208 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Vanilya Beyaz, Jet Siyah, Koyu Gri, Deep Lacivert
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Ön Kamera Özellikleri
Arka Kamera Özellikleri
Arka Kamera 5 MP, 2592 x 1944 piksel MP
Arka Kamera Özellikleri
Video Çözünürlüğü
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410
İşlemci 4 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex - A53
Grafik İşlemcisi Adreno 306
Dahili Hafıza
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 2.100 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bekleme Süresi 646 Saat
Konuşma Süresi 17 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP, apt-X
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 0
Çıkış Tarihi 23 Eylül 2014
Sim Kart Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Diğer Özellikleri
HTC Desire 510 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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