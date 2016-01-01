| Tasarım
|Boyutları
|139.9 x 69.8 x 10 mm
|Ağırlığı
|158 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|4.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|2160 x 3840 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|62.3%
|Piksel Yoğunluğu
|208 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Vanilya Beyaz, Jet Siyah, Koyu Gri, Deep Lacivert
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Ön Kamera Özellikleri
|Arka Kamera Özellikleri
|Arka Kamera
|5 MP, 2592 x 1944 piksel MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Video Çözünürlüğü
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex - A53
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 306
|Dahili Hafıza
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.100 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bekleme Süresi
|646 Saat
|Konuşma Süresi
|17 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, apt-X
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|Çıkış Tarihi
|23 Eylül 2014
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Diğer Özellikleri
|HTC Desire 510 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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