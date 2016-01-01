HTC Desire 526

HTC Desire 526
38
2000 mAh
8 MP
4.7"
HTC Desire 526
HTC Desire 526
HTC Desire 526
Tasarım
HTC Desire 526
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Boyutları 140 x 70 x 9.9 mm
Ağırlığı 156 gr
Ekran Türü Kapasitif
Ekran Boyutu 4.7"
Ekran Çözünürlüğü 540 x 960 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 62.1%
Ekran Hacmi 60.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 234 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 2 MP
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210
İşlemci 1.1 GHz Cortex-A7
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 304
Dahili Hafıza 8 GB
RAM 1.5 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS
Radyo Var
Batarya 2.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.1, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
HTC Desire 526 Fiyatı 110 €
Editör Puanı 53
Çıkış Tarihi 30 Ağustos 2015
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
HTC Desire 526 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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