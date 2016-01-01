HTC Desire 616 dual sim

HTC Desire 616 dual sim
12
2000 mAh
8 MP
5.0"
HTC Desire 616 dual sim
HTC Desire 616 dual sim
HTC Desire 616 dual sim
HTC Desire 616 dual sim
Tasarım
HTC Desire 616 dual sim
4 (1 oy)

Boyutları 142 x 71.9 x 9.2 mm
Ağırlığı 150 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.5%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Kırmızı
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 2 MP
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6592
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A7
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-450MP4
Dahili Hafıza 1 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 2.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bekleme Süresi 700 Saat
Konuşma Süresi 14 Saat
Sar Değeri 0.49 W/kg (Kafa) - 0.69 W/kg (Vücut)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP, apt-X, EDR
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
HTC Desire 616 dual sim Fiyatı 180 €
Editör Puanı 66
Çıkış Tarihi 10 Haziran 2014
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 21.1/5.76 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
HTC Desire 616 dual sim Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here