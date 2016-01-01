| Tasarım
|Boyutları
|142 x 71.9 x 9.2 mm
|Ağırlığı
|150 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|67.5%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz, Kırmızı
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|2 MP
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6592
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A7
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-450MP4
|Dahili Hafıza
|1 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bekleme Süresi
|700 Saat
|Konuşma Süresi
|14 Saat
|Sar Değeri
|0.49 W/kg (Kafa) - 0.69 W/kg (Vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, apt-X, EDR
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|HTC Desire 616 dual sim Fiyatı
|180 €
|Editör Puanı
|66
|Çıkış Tarihi
|10 Haziran 2014
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 21.1/5.76 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|HTC Desire 616 dual sim Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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