HTC Desire 626s

HTC Desire 626s
55
2000 mAh
8 MP
5.0"
HTC Desire 626s
HTC Desire 626s
HTC Desire 626s
HTC Desire 626s
HTC Desire 626s
HTC Desire 626s
HTC Desire 626s
Tasarım
HTC Desire 626s
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Boyutları 146.8 x 70.9 x 8.1 mm
Ağırlığı 138 gr
Ekran Türü Kapasitif
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 66.2%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 2 MP
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 720p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210
İşlemci 1.1 GHz Cortex-A7
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 304
Dahili Hafıza 8 GB
RAM 1 GB
Sensörler İvmeölçer
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 2.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 540 Saat
Konuşma Süresi 15 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.1, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
HTC Desire 626s Fiyatı 190 €
Editör Puanı 52.5
Çıkış Tarihi 30 Temmuz 2015
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
HTC Desire 626s Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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