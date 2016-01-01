| Tasarım
|Boyutları
|146.8 x 70.9 x 8.1 mm
|Ağırlığı
|138 gr
|Ekran Türü
|Kapasitif
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|66.2%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|2 MP
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210
|İşlemci
|1.1 GHz Cortex-A7
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 304
|Dahili Hafıza
|8 GB
|RAM
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|540 Saat
|Konuşma Süresi
|15 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.1, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|HTC Desire 626s Fiyatı
|190 €
|Editör Puanı
|52.5
|Çıkış Tarihi
|30 Temmuz 2015
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|HTC Desire 626s Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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