| Tasarım
|Boyutları
|157.5 x 78.9 x 7.8 mm
|Ağırlığı
|156 gr
|Ekran Türü
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|67.1%
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Mavi/beyaz, Kırmızı/beyaz
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Kamera Özellikleri
|Çift Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|4 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
|Arka Kamera Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6753
|İşlemci
|1.3 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720MP3
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS, GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.800 mAh
|Bekleme Süresi
|545 Saat
|Konuşma Süresi
|14 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 200 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|v4.1, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|Çıkış Tarihi
|24 Mayıs 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|HTC Desire 830 Diğer Teknik Özellikleri
| Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
AHMET SEZEN
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2 yıllık bir tlf 830 .arızadan basımızı alamadık 4 kez servise kvk ya verdik arıza ana kart hatası fakat cihazı degişmiyor.garanti bitti tamirden ana kart degişti deniliyo 3 ay geçmesine ragmen yine anakart arızalı 464 tl istenıyo ayıp şurda ankatr degişti denilen cihaz hala antalya kvk da hatalarını kabul etmıyo anakart degişti madem bu ne arızası 464 tl beklıyorum cihazın yenilenmesini şimdiden hukuk mucadelesine başlayacagım kvk hakkında