Teknoloji Haberleri

HTC Desire 830

HTC Desire 830
141
2800 mAh
13 MP
5.5"
HTC Desire 830
HTC Desire 830
HTC Desire 830
Tasarım
HTC Desire 830
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Boyutları 157.5 x 78.9 x 7.8 mm
Ağırlığı 156 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.1%
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Mavi/beyaz, Kırmızı/beyaz
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Kamera Özellikleri
Çift Kamera Yok
Ön Kamera 4 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
Arka Kamera Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6753
İşlemci 1.3 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP3
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS, GLONASS
Radyo Var
Batarya 2.800 mAh
Bekleme Süresi 545 Saat
Konuşma Süresi 14 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 200 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot

Bluetooth

 v4.1, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı

microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0
Çıkış Tarihi 24 Mayıs 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
HTC Desire 830 Diğer Teknik Özellikleri Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
HTC Desire 830” Yorumları

    AHMET SEZEN
    //

    2 yıllık bir tlf 830 .arızadan basımızı alamadık 4 kez servise kvk ya verdik arıza ana kart hatası fakat cihazı degişmiyor.garanti bitti tamirden ana kart degişti deniliyo 3 ay geçmesine ragmen yine anakart arızalı 464 tl istenıyo ayıp şurda ankatr degişti denilen cihaz hala antalya kvk da hatalarını kabul etmıyo anakart degişti madem bu ne arızası 464 tl beklıyorum cihazın yenilenmesini şimdiden hukuk mucadelesine başlayacagım kvk hakkında

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