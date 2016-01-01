| Tasarım
|Boyutları
|151.7 x 73.8 x 8.5 mm
|Ağırlığı
|154 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|66.6%
|Ekran Hacmi
|74.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Mavi, Kırmızı, Beyaz
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|IPX7
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|Otomatik odaklama
HDR
Çift Led flaş
22mm
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
28mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 801
|İşlemci
|2.3 GHz Krait 400
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 330
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.400 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|538 Saat
|Konuşma Süresi
|20 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Bluetooth
|4.0, A2DP, aptX
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|HTC Desire Eye Fiyatı
|380 €
|Editör Puanı
|69.5
|Çıkış Tarihi
|10 Kasım 2014
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|HTC Desire Eye Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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