HTC Desire Eye

HTC Desire Eye
62
2400 mAh
13 MP
5.2"
HTC Desire Eye
HTC Desire Eye
HTC Desire Eye
HTC Desire Eye
HTC Desire Eye
HTC Desire Eye
HTC Desire Eye
Tasarım
HTC Desire Eye
2 (1 oy)

Boyutları 151.7 x 73.8 x 8.5 mm
Ağırlığı 154 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 66.6%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Mavi, Kırmızı, Beyaz
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık IPX7
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
HDR
Çift Led flaş
22mm
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
28mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 801
İşlemci 2.3 GHz Krait 400
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 330
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 2.400 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 538 Saat
Konuşma Süresi 20 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth 4.0, A2DP, aptX
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
HTC Desire Eye Fiyatı 380 €
Editör Puanı 69.5
Çıkış Tarihi 10 Kasım 2014
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
HTC Desire Eye Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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