HTC One M9 Plus

HTC One M9 Plus
61
2840 mAh
20 MP
5.2"
HTC One M9 Plus
HTC One M9 Plus
HTC One M9 Plus
HTC One M9 Plus
HTC One M9 Plus
HTC One M9 Plus
Tasarım
HTC One M9 Plus
2 (1 oy)

Boyutları 151 x 72 x 9.6 mm
Ağırlığı 168 gr
Ekran Türü Super LCD3
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.6%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 565 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Tunç Gri, Gümüş Altın, Amber Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 4 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 2.0µm piksel
HDR
1/3" sensör
27mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 20 MP
2. Arka Kamera 2.1 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Diyafram (2. Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
1.2µm Piksel
1/2.4" Sensör
28mm
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6795T Helio X10
İşlemci 2.2 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi PowerVR G6200
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var
Batarya 2.840 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 626 Saat
Konuşma Süresi 13 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.1, A2DP, apt-X
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
HTC One M9 Plus Fiyatı 300 €
Editör Puanı 80.25
Çıkış Tarihi 10 Mayıs 2015
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/21.1 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
HTC One M9 Plus Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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