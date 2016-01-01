| Tasarım
|Boyutları
|151 x 72 x 9.6 mm
|Ağırlığı
|168 gr
|Ekran Türü
|Super LCD3
|Ekran Boyutu
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|68.6%
|Ekran Hacmi
|74.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|565 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gunmetal Gray, Silver Gold, Amber Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|4 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|HDR
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|21 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Lazer Otomatik Odalama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6795T Helio X10
|İşlemci
|2.2 GHz
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|PowerVR G6200
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var, RDS
|Batarya
|2.840 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|598 Saat
|Konuşma Süresi
|13 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, apt-X
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|HTC One M9+ Supreme Camera Fiyatı
|480 €
|Editör Puanı
|63
|Çıkış Tarihi
|6 Ekim 2015
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/21.1 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|HTC One M9+ Supreme Camera Diğer Teknik Özellikleri
| Seçim Yok
Google Drive (100 GB bulut depolama)
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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