HTC One M9+ Supreme Camera

HTC One M9+ Supreme Camera
72
2840 mAh
21 MP
5.2"
HTC One M9+ Supreme Camera
Tasarım
HTC One M9+ Supreme Camera
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Boyutları 151 x 72 x 9.6 mm
Ağırlığı 168 gr
Ekran Türü Super LCD3
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.6%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 565 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Gunmetal Gray, Silver Gold, Amber Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 4 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 21 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Lazer Otomatik Odalama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6795T Helio X10
İşlemci 2.2 GHz
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi PowerVR G6200
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var, RDS
Batarya 2.840 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 598 Saat
Konuşma Süresi 13 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.1, A2DP, apt-X
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
HTC One M9+ Supreme Camera Fiyatı 480 €
Editör Puanı 63
Çıkış Tarihi 6 Ekim 2015
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/21.1 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
HTC One M9+ Supreme Camera Diğer Teknik Özellikleri Seçim Yok
Google Drive (100 GB bulut depolama)
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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