HTC One X10 Özellikleri

HTC One X10 akıllı telefon Nisan 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 401 piksel ile 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor. HTC One X10, 8 çekirdeği olan MediaTek Helio P10 MT6755 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği barındırıyor. Kameralar açısından HTC One X10, arkadaki 16 megapiksel birincil kamera ve selfie kullanımlar için 8 megapiksel ön çekim yapıyor. HTC One X10, Android çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir. 152.90 x 75.60 x 8.20 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçer ve 175 gram ağırlığındadır. HTC One X10 akıllı telefonun tek sim ve çift sim çalıştıran iki modeli bulunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.