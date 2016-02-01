HTC One X10

HTC One X10
337
4000 mAh
16 MP
5.5"
HTC One X10
HTC One X10
HTC One X10
HTC One X10
HTC One X10 Özellikleri

HTC One X10 akıllı telefon Nisan 2017’de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 401 piksel ile 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

HTC One X10, 8 çekirdeği olan MediaTek Helio P10 MT6755 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği barındırıyor. Kameralar açısından HTC One X10, arkadaki 16 megapiksel birincil kamera ve selfie kullanımlar için 8 megapiksel ön çekim yapıyor.

HTC One X10, Android çalıştırıyor ve 4000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir. 152.90 x 75.60 x 8.20 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçer ve 175 gram ağırlığındadır.

HTC One X10 akıllı telefonun  tek sim ve çift sim çalıştıran iki modeli bulunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler, Yakınlık sensörü, Hızlanmaölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.
Tasarım
HTC One X10
4 (2 oy)

Boyutları 152.9 x 75.6 x 8.2 mm
Ağırlığı 175 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.1%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Gmüş
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
23mm
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6755 Helio P10
İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 4.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 744 Saat
Konuşma Süresi 25 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth v4.2, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
HTC One X10 Fiyatı 1800 ₺
Editör Puanı 81
Çıkış Tarihi 23 Nisan 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
HTC One X10 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here