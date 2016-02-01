| Tasarım
|Boyutları
|137.4 x 68.2 x 9.3 mm
|Ağırlığı
|143 gr
|Ekran Türü
|Super LCD3 Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|4.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|65.0%
|Piksel Yoğunluğu
|469 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Gümüş, Kırmızı, Mavi, Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Ön Kamera Özellikleri
|Arka Kamera Özellikleri
|Arka Kamera
|4 MP, 2688 x 1520 piksel, Otomatik odaklama, optik görüntü sabitleyici, LED flaş MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Video Çözünürlüğü
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.7 GHz Krait 300
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 320
|Dahili Hafıza
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.300 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bekleme Süresi
|480 Saat
|Konuşma Süresi
|18 Saat
|Sar Değeri
|0.86 W/kg (kafa) - 0.36 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|Çıkış Tarihi
|23 Mart 2013
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA+; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 2
|Diğer Özellikleri
|HTC One Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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