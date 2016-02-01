HTC One

HTC One
26
2300 mAh
4 MP MP
4.7"
Tasarım
HTC One
4 (2 oy)

Boyutları 137.4 x 68.2 x 9.3 mm
Ağırlığı 143 gr
Ekran Türü Super LCD3 Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 4.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 65.0%
Piksel Yoğunluğu 469 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Gümüş, Kırmızı, Mavi, Altın
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Ön Kamera Özellikleri
Arka Kamera Özellikleri
Arka Kamera 4 MP, 2688 x 1520 piksel, Otomatik odaklama, optik görüntü sabitleyici, LED flaş MP
Arka Kamera Özellikleri
Video Çözünürlüğü
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600
İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Krait 300
Grafik İşlemcisi Adreno 320
Dahili Hafıza
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 2.300 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bekleme Süresi 480 Saat
Konuşma Süresi 18 Saat
Sar Değeri 0.86 W/kg (kafa) - 0.36 W/kg (vücut)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 0
Çıkış Tarihi 23 Mart 2013
Sim Kart Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA+; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 2
Diğer Özellikleri
HTC One Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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