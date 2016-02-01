HTC U11 Eyes Özellikleri

HTC U11 EYE akıllı telefon Ocak 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 6.00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

HTC U11 Eye, 8 çekirdekli bir Qualcomm Snapdragon 652 işlemciyle güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte çalışıyor. Telefon, 64GB dahili belleği, bir microSD kartı ile 2GB’a kadar genişletebiliyor. Kameralar açısından HTC U11 EYE’ler arkadaki 12-Ultrapiksel ana kamera ve 5 megapiksel ön kamera kullanıyor.

HTC U11 Eye Android 7.1.1’i çalıştırıyor ve 3930mAh ile çalışıyor. 157.90 x 74.99 x 8.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 185 gram ağırlığındadır.

HTC U11 Eye, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart desteği sunan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, 3G ve 4G’yi içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula Manyetiği, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.