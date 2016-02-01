|HTC U11 Eyes Özellikleri
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HTC U11 EYE akıllı telefon Ocak 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 6.00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
HTC U11 Eye, 8 çekirdekli bir Qualcomm Snapdragon 652 işlemciyle güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte çalışıyor. Telefon, 64GB dahili belleği, bir microSD kartı ile 2GB’a kadar genişletebiliyor. Kameralar açısından HTC U11 EYE’ler arkadaki 12-Ultrapiksel ana kamera ve 5 megapiksel ön kamera kullanıyor.
HTC U11 Eye Android 7.1.1’i çalıştırıyor ve 3930mAh ile çalışıyor. 157.90 x 74.99 x 8.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 185 gram ağırlığındadır.
HTC U11 Eye, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart desteği sunan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, 3G ve 4G’yi içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula Manyetiği, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
| Tasarım
|Boyutları
|157.9 x 75 x 8.5 mm
|Ağırlığı
|185 gr
|Ekran Türü
|Super LCD3
|Ekran Boyutu
|6"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2160 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|78.4%
|Ekran Hacmi
|92.9 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|402 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Kırmızı, Mavi
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|IP67
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.7
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 652
|İşlemci
|Octa Core
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 510
|Dahili Hafıza
|64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.930 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|HTC U11 Eyes Fiyatı
|500 €
|Editör Puanı
|80.5
|Çıkış Tarihi
|20 Ocak 2018
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|HTC U11 Eyes Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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