HTC U11 Eyes

HTC U11 Eyes
1218
3930 mAh
12 MP
6"
HTC U11 Eyes
HTC U11 Eyes
HTC U11 Eyes
HTC U11 Eyes
HTC U11 Eyes
HTC U11 Eyes
HTC U11 Eyes
HTC U11 Eyes Özellikleri

HTC U11 EYE akıllı telefon Ocak 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 6.00 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

HTC U11 Eye, 8 çekirdekli bir Qualcomm Snapdragon 652 işlemciyle güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte çalışıyor. Telefon, 64GB dahili belleği, bir microSD kartı ile 2GB’a kadar genişletebiliyor. Kameralar açısından HTC U11 EYE’ler arkadaki 12-Ultrapiksel ana kamera ve 5 megapiksel ön kamera kullanıyor.

HTC U11 Eye Android 7.1.1’i çalıştırıyor ve 3930mAh ile çalışıyor. 157.90 x 74.99 x 8.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 185 gram ağırlığındadır.

HTC U11 Eye, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart desteği sunan bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, 3G ve 4G’yi içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula Manyetiği, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop bulunmaktadır.
Tasarım
HTC U11 Eyes
4 (1 oy)

Boyutları 157.9 x 75 x 8.5 mm
Ağırlığı 185 gr
Ekran Türü Super LCD3
Ekran Boyutu 6"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 78.4%
Ekran Hacmi 92.9 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 402 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Kırmızı, Mavi
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık IP67
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@120fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 652
İşlemci Octa Core
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 510
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 3.930 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
HTC U11 Eyes Fiyatı 500 €
Editör Puanı 80.5
Çıkış Tarihi 20 Ocak 2018
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3
Diğer Özellikleri
HTC U11 Eyes Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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