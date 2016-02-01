HTC U11 Life

HTC U11 Life
216
2600 mAh
16 MP
5.2"
HTC U11 Life
HTC U11 Life
HTC U11 Life
HTC U11 Life
HTC U11 Life
HTC U11 Life
HTC U11 Life
HTC U11 Life Özellikleri

HTC U11 Life akıllı telefonu Kasım 2017’de piyasaya sürülüyor. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

HTC U11 Life, sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 630 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 2GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından HTC U11 Life, arka tarafta 16 megapiksel ana kamera ve 16 megapiksellik bir ön kamera kullanıyor.

HTC U11 Life, Android 8.0’ı çalıştırıyor ve 2600mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. Ölçüleri 149.00 x 72.90 x 8.10 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve ağırlığı 142.00 gram.

HTC U11 Life, Nano-SIM’i kabul eden tek bir SIM kullanıyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler Proximity sensör, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.
Tasarım
HTC U11 Life
4 (1 oy)

Boyutları 149.1 x 72.9 x 8.1 mm
Ağırlığı 147 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.6%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Parlak Siyah, Safir Mavi, Buz Beyaz
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık IP67
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Panorama
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 630
İşlemci 2.2 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 508
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS
Radyo Belli değil
Batarya 2.600 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bekleme Süresi 670 Saat
Konuşma Süresi 17 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
HTC U11 Life Fiyatı 400 €
Editör Puanı 72.5
Çıkış Tarihi 20 Kasım 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
HTC U11 Life Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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