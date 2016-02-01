HTC U11 Life Özellikleri

HTC U11 Life akıllı telefonu Kasım 2017’de piyasaya sürülüyor. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

HTC U11 Life, sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 630 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 2GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından HTC U11 Life, arka tarafta 16 megapiksel ana kamera ve 16 megapiksellik bir ön kamera kullanıyor.

HTC U11 Life, Android 8.0’ı çalıştırıyor ve 2600mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. Ölçüleri 149.00 x 72.90 x 8.10 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve ağırlığı 142.00 gram.

HTC U11 Life, Nano-SIM’i kabul eden tek bir SIM kullanıyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler Proximity sensör, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.