|HTC U11 Life Özellikleri
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HTC U11 Life akıllı telefonu Kasım 2017’de piyasaya sürülüyor. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
HTC U11 Life, sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 630 işlemci ile güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 2GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği kullanıyor. Kameralar açısından HTC U11 Life, arka tarafta 16 megapiksel ana kamera ve 16 megapiksellik bir ön kamera kullanıyor.
HTC U11 Life, Android 8.0’ı çalıştırıyor ve 2600mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. Ölçüleri 149.00 x 72.90 x 8.10 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve ağırlığı 142.00 gram.
HTC U11 Life, Nano-SIM’i kabul eden tek bir SIM kullanıyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler Proximity sensör, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü ve Jiroskop’u içerir.
| Tasarım
|Boyutları
|149.1 x 72.9 x 8.1 mm
|Ağırlığı
|147 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|68.6%
|Ekran Hacmi
|74.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Parlak Siyah, Safir Mavi, Buz Beyaz
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|IP67
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|Panorama
HDR
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 630
|İşlemci
|2.2 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 508
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|Radyo
|Belli değil
|Batarya
|2.600 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bekleme Süresi
|670 Saat
|Konuşma Süresi
|17 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|5.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|HTC U11 Life Fiyatı
|400 €
|Editör Puanı
|72.5
|Çıkış Tarihi
|20 Kasım 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|HTC U11 Life Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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